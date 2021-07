Hänigsen

Zwei Leichtverletzte hat am Sonnabend das missglückte Bremsmanöver eines Busfahrers gefordert: Der 52-Jährige war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 13 Uhr mit dem Linienbus auf der Altmerdingser Straße aus Richtung Altmerdingsen kommend unterwegs. Weil die Fahrbahn am Ortseingang Hänigsen verengt ist, bremste ein vor ihm fahrendes Auto ab. Das erkannte der Busfahrer vermutlich zu spät, sodass er nach Polizeiangaben stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzten eine 27 Jahre alte Mutter und ihre achtjährige Tochter aus Uetze zu Boden, beide erlitten Schürfwunden an den Armen.

Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die Verletzten, die jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Von Antje Bismark