Hänigsen

Die Uetzer Ortschaft Hänigsen bekommt nach mehr als zehn Jahren wieder ein Baugebiet. Es wird auf einer früheren Weide nördlich des Pflegewohnstifts An der Mühle entstehen. Die Fläche ist in Privateigentum. Das Plangebiet, zu dem auch bebaute Grundstücke am Mühlenweg gehören, ist insgesamt zwei Hektar groß. Das letzte Neubaugebiet in Hänigsen war das Gebiet Böschansweg II.

Das neue Baugebiet Bockwindmühle soll nach dem vorliegenden Entwurf mit einer elf Meter breiten Planstraße, die von der Liegnitzer Straße abzweigt, erschlossen werden. Am Ende der Sackgasse ist ein Wendehammer geplant. Nach Ansicht der Planer bietet die Straßenbreite genügend Platz für eine 5,50 Meter breite Fahrbahn, Versickerungsmulden und einen Parkstreifen.

Bewohner sollen zu Hause arbeiten können

Auf der Ostseite der Straße sollen zweigeschossige Wohnhäuser gebaut werden können, auf der übrigen landwirtschaftlichen Fläche eingeschossige Einfamilien- oder Doppelhäuser. Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden, damit dort die Bewohner der Häuser das Arbeiten mit dem Wohnen verbinden können.

In der Begründung des Bebauungsplanentwurfs steht, dass dort auch eine Kindertagesstätte errichtet werden könnte. „Eine konkrete Planung gibt es dafür noch nicht“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Grundsätzlich bestehe in allen Ortschaften der Gemeinde ein Bedarf an Betreuungsplätzen. In Neubaugebiete zögen in erster Linie Familien. Dadurch erhöhe sich der Bedarf an Kita-Plätzen, sagt Fitz.

Über den Entwurf des Baugebiets Bockwindmühle berät der Hänigser Ortsrat am Mittwoch, 21. Juli, ab 18.30 Uhr in der Aula der Hänigser Grundschule, Moorgartenweg 1. Mit dem Entwurf sollte sich der Ortsrat bereits im Juni befassen. Damals wurde der Punkt von der Tagesordnung gestrichen, weil sich die Planung verzögert hatte.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller