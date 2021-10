Hänigsen

Ohne Ausbaubeschluss hat die Gemeinde Uetze in Hänigsen an zwei Straßen die Straßenlampen erneuert, und zwar an der Friedrich-Friesen- und der Kallbergstraße zwischen Ostland- und Allensteiner Straße. Damit die Kommune die Anliegerbeiträge abrechnen kann, sollen die politischen Gremien den Beschluss nachträglich fassen.

„Da denkt man, was ist da passiert“, sagte Norbert Vanin (SPD) im Hänigser Ortsrat. Er erinnerte an den Grundsatzbeschluss, die HQL-Lampen gegen energiesparende LED-Leuchten auszutauschen. In einem Plan aus dem Jahr 2014 sind zwar die Friedrich-Friesen- und die Kallbergstraße als Straßen mit HQL-Leuchten markiert. Sie fehlten hingegen später in der Liste für den Ausbaubeschluss.

Stromversorger hat Straßen nicht aufgelistet

Für Ortsratsmitglied Klaus Cording (CDU) stand jetzt fest: „Es ist von der Verwaltung verpennt worden.“ Nicht die Gemeindeverwaltung, sondern der Stromversorger Avacon habe die Liste mit den Straßennamen aufgestellt, widersprach Mathias Puchta (CDU). Nach Vanins Ansicht hätte der Verwaltung, den Ortsratsmitgliedern und anderen Kommunalpolitikern der Fehler auffallen können. Somit hätten alle geschlafen, folgerte der Ortsbürgermeister. „Wir müssen die Vorlagen besser lesen“, merkte Vanin selbstkritisch an.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller