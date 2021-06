Hänigsen

Eine gewaltige Explosion unter Tage erschütterte am 18. Juni 1946 um 10.15 Uhr das Salzbergwerk Riedel in Uetze-Hänigsen. Eine 100 Meter hohe Feuersäule schoss aus dem Schacht. Alle 83 Arbeiter, die zur Frühschicht in das Bergwerk eingefahren waren, waren auf der Stelle tot. Die unterirdische Detonation zerstörte die Schachteinbauten, die Förderkörbe und den 45 Meter hohen Förderturm. Die Arbeiter sollten Pulver und Munition aus dem Bergwerk holen, die die Heeresmunitionsanstalt (Muna) dort eingelagert hatte.

Um die Situation in der Schachtanlage Riedel zu erkunden, brachen am 26. Juni 1946 drei Bergleute vom Wathlinger Kalibergwerk Niedersachsen aus auf. Beide Gruben sind mit einem Stollen in 500 Metern Teufe verbunden. Weit kam der Erkundungstrupp nicht. Die drei Männer ersticken an den giftigen Gasen, die sich bei der Explosion gebildet hatten.

Die Todestage - 18. und 26. Juni 1946 - der 86 Todesopfer des Grubenunglücks stehen auf dem Denkmal auf dem K+S-Gelände. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Das Grubenunglück 1946 ist die größte Katastrophe in der Hänigser Geschichte. Der Ortsrat, der Bergmannsverein Riedel, die Kirchengemeinde und der Konzern K+S wollen am Freitag, 18. Juni, der insgesamt 86 Todesopfer gedenken.

K+S öffnet das Werkstor

„Wir werden am 18. Juni um 10 Uhr das Werkstor öffnen, damit Interessierte Zugang zu dem Denkmal auf dem Werksgelände haben“, sagt Axel Hinterthür, der bei K+S die Verwahrungsarbeiten in den stillgelegten Bergwerken leitet. Nach seinen Angaben bleibt das Tor bis zum Schichtende um 14 Uhr geöffnet. In den vergangenen Jahren hätten immer Menschen am 18. Juni vor dem Werkstor um die Toten getrauert, berichtet Pastor Steffen Lahmann.

Ab 10.15 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion, werden die Totenglocken der Hänigser St.-Petri-Kirche läuten. Für 18 Uhr ist eine Kranzniederlegung des Ortsrats am Gedenkstein auf dem Hänigser Friedhof geplant. Auf dem Stein sind die Namen und Herkunftsorte der deutschen Todesopfer genannt. Außerdem kamen 21 Ukrainer bei dem Unglück ums Leben. Sie werden nicht namentlich erwähnt. Auf dem Stein steht nur: „21 Arbeitskameraden aus anderen Ländern.“

Auf dem Gedenkstein auf dem Hänigser Friedhof steht unter den Namen der deutschen Todesopfer: "21 Arbeitskameraden aus anderen Ländern". Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Bei den Ukrainern handelt es sich um sogenannte Displaced Persons, die nach Kriegsende nicht in ihr Heimatland zurückkehren konnten. Zumeist waren die Displaced Persons osteuropäische Zwangsarbeiter der NS-Herrschaft. In Hänigsen hätten die Ukrainer mit ihren Familien in einem Lager am Celler Weg gewohnt, erzählt Ortsbürgermeister Norbert Vanin.

Zur Galerie Historische Fotos machen das verheerende Ausmaß des Grubenunglücks im Jahr 1946 und die mangelnde Sicherheit unter Tage deutlich.

„Zur Kranzniederlegung haben wir die Vereine eingeladen“, sagt er. „Es kann jeder kommen“, ergänzt Henning Meyer, Vorsitzender des Bergmannsvereins. Vanin wird eine Rede halten. Außerdem ist geplant, dass der Spielmannszug Riedel zwei Musikstücke spielt.

Gottesdienst wird im Freien gefeiert

Um 19 Uhr beginnt ein Gedenkgottesdienst mit Pastor Lahmann vor der St.-Petri-Kirche. Er rechnet mit einer großen Besucherzahl: Daher sei es ratsam, sich einen Klappstuhl mitzubringen. Nach Lahmanns Ansicht geht es an dem Gedenktag nicht nur darum, sich an das Geschehene zu erinnern. So müsse man eine Antwort darauf finden, wieso auf dem Gedenkstein auf dem Friedhof nicht die 21 Ukrainer namentlich erwähnt werden. „Diese Frage muss man stellen“, sagt der Pastor.

Nach seiner Meinung kann man das Unglück nicht von der NS-Zeit und der Munitionsproduktion in der Muna trennen. Daher müsse man auch über zwei weitere Fragen nachdenken: „Wie konnte es dazu kommen? Welche Lehren ziehen wir daraus?“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller