Hänigsen

Zu drei Lesungen lädt der Dorftreff in Uetze-Hänigsen in der Vorweihnachtszeit ein. Den Auftakt am Sonntag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr macht Richard Birkefeld unter der Überschrift „Wetten, Wein und wahnsinnige Weihnachten“. Birkefeld, der in Hannover lebt, ist Schriftsteller und Historiker. Für seinen ersten Roman „Wer übrig bleibt, hat recht“, den er zusammen mit Göran Hachmeister verfasste, erhielt Birkefeld unter anderem den Deutschen Krimipreis.

Am Sonntag, 15. Dezember, ab 15.30 Uhr gestalten Willi Kresse, Lokalpoet aus dem Celler Umland, und Fiete Schulz aus Krätze den Lesenachmittag. Kresse liest Geschichten und Gedichte zur Weihnachtszeit, die überwiegend aus seiner Feder stammen. Schulz ist im Uetzer Gemeindegebiet bekannt durch ihren ehrenamtlichen Einsatz im Gesundheitssport. Der Krätzer bringt eine Auswahl lustiger und besinnlicher Weihnachtsgeschichten mit. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei.

Von Anette Wulf-Dettmer