Hänigsen

Auf eine 100-jährige Firmengeschichte kann die Firma Elektro Andresen aus Uetze-Hänigsen zurückblicken. Am 1. April 1920 hatte einst Albert Andresen den Handwerksbetrieb gegründet. „Wir sind der älteste Elektrobetrieb im Altkreis Burgdorf. Das hat uns die Kreishandwerkerschaft bestätigt“, sagt der Enkel des Firmengründers und heutige Inhaber Torsten Andresen nicht ohne Stolz.

„Ursprünglich hatte mein Opa im Bergwerk Riedel Elektroschlosser gelernt“, erzählt der Elektroinstallateurmeister. Nur die Schachtanlage hatte damals in Hänigsen Strom. Als dann das Dorf elektrifiziert wurde, sah das sein Großvater als Chance. „Er hat erkannt, dass Strom die Zukunft ist“, sagt Torsten Andresen. Zunächst eröffnete Albert Andresen an der Gartenstraße in einem Haus, in dem er zur Miete wohnte, ein Elektrogeschäft mit einer Werkstatt. Mit der Elektroinstallation verdiente der Firmengründer sein Geld. „Er hat in Hänigsen den Strom in die Haushalte gebracht“, berichtet der Enkel.

Dieses alte Foto zeigt den Firmengründer Albert Andresen. Quelle: Privat

Firmengründer betreibt kleinen Bauernhof

1925 legte Albert Andresen die Elektromeisterprüfung ab. Im selben Jahr kaufte er ein früheres landwirtschaftliches Gehöft am Steindamm und zog dort mit seinem Handwerksbetrieb ein. „Seitdem ist da der Firmensitz“, sagt der heutige Inhaber. In den Anfangsjahren betrieb der Firmengründer im Nebenerwerb Landwirtschaft für die Selbstversorgung. „Er hatte eine Kuh, eine Ziege und zwei Schweine“, weiß Torsten Andresen aus Erzählungen.

Sein Großvater habe sich in den Zwanziger- und Dreißigerjahren einen gewissen Wohlstand erarbeitet, sagt der Hänigser. Einen wirtschaftlichen Rückschlag habe er dann während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit verkraften müssen. Vom wirtschaftlichen Aufschwung nach der Währungsreform 1948 profitierte auch Albert Andresen. „Da hat er richtig losgelegt“, sagt Torsten Andresen. Vor allem der Bau der Ostlandsiedlung, die ab 1951 westlich des Hänigser Stadions entstand, verschaffte der Firma volle Auftragsbücher.

Vorerst keine Jubiläumsfeier

Ein gut gefülltes Auftragsbuch hat der Betrieb auch in der gegenwärtigen Corona-Epidemie. „Wir haben nach wie vor zu tun“, sagt Andresen. Er achte allerdings darauf, dass neben seinen Mitarbeitern keine Handwerker anderer Betriebe gleichzeitig direkt im Inneren des jeweiligen Objekts arbeiteten. Dachdecker seien hingegen kein Problem. Wegen der Corona-Pandemie könne aber das Firmenjubiläum zurzeit nicht wie geplant gefeiert werden.

Großvater war Obermeister

Albert Andresen engagierte sich auch ehrenamtlich. „Mein Opa war von 1939 bis 1957 Obermeister der Innung“, berichtet Torsten Andresen. 1957 bekam Albert Andresen den Titel Ehrenobermeister verliehen. Der Bundesinnungsverband des Elektrohandwerks zeichnete ihn 1962 mit der goldenen Ehrennadel aus.

In Torsten Andresens Büro hängen sein eigener Meisterbrief sowie der Meisterbrief (Mitte) und der Ehrenobermeisterbrief (links) seines Großvaters. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

1967 übergab Albert Andresen den Betrieb seinem Sohn Friedhelm. Dieser führte die Firma mit seiner Frau Lisa bis zu seinem Tod im Jahr 1989. „Meine Eltern haben sich auf das Ladengeschäft konzentriert“, erinnert sich Torsten Andresen. Er selbst übernahm den Betrieb am 1. Januar 1990.

Firma installiert Fotovoltaikanlagen

Wie in der Anfangszeit ist heute die Elektroinstallation in Alt- und Neubauten das Hauptgeschäft des Unternehmens mit derzeit neun Mitarbeitern. In den vergangenen Jahren sind aber neue Tätigkeitsfelder wie die Installation von Fotovoltaikanlagen und von Steuerungstechnik in Großbetrieben hinzugekommen.

„Wir sind von Anfang an ein Ausbildungsbetrieb“, sagt der Elektroinstallateurmeister, der momentan einen Auszubildenden beschäftigt. Mehr als 100 Lehrlinge hätten im Laufe der Jahre erfolgreich die Gesellenprüfung bestanden. Einige seien inzwischen Meister oder hätten andere Führungspositionen inne.

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller