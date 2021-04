Hänigsen

Wieder sind die Vorbereitungen des Flohmarktteams der Kunstspirale für den nächsten geplanten Trödelmarkt auf dem Schützenplatz in Uetze-Hänigsen vergebens. Wie schon den Basar im März haben die Organisatoren den Flohmarkt, der am Sonntag, 25. April, stattfinden sollte, wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt. Sie haben die Entscheidung in Absprache mit der Gemeinde getroffen. „Eine Durchführung des Flohmarktes unter den im Moment herrschenden Bedingungen ist nicht möglich. Die Infektionszahlen sowie die gesetzlichen Vorgaben lassen dies nicht zu“, teilt die Flohmarktleitung mit.

Sie hofft, den nächsten Trödelmarkt am Sonntag, 30. Mai, ausrichten zu können. Sie geht davon aus, dass bis dahin die Infektionen wegen der Impfungen zurückgehen. Die Händler, die sich für April angemeldet haben, erhalten in den nächsten Tagen eine E-Mail oder einen Anruf. Sie sollen mitteilen, ob sie auch Ende Mai einen Stand aufbauen wollen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller