Es darf wieder gemeinsam gewandert werden – wenn die Gruppe die Corona-Regeln berücksichtigt. Die Wandersparte des TSV Friesen Hänigsen will am Sonntag, 8. November, vom Erdgasfeld in Burgwedel-Thönse durch das Naturschutzgebiet Trunnenmoor nordwestlich von Wettmar gehen. Die Wege auf der circa elf Kilometer lange Strecke sind zum Teil feucht, deshalb empfehle es sich, feste Schuhe anzuziehen, erklärt Wanderwart Hennry Timme. Bei ihm können sich Wanderlustige bis zum 1. November unter Telefon (05147) 1277 anmelden. Die Wanderer treffen sich um 9 Uhr auf dem Schützenplatz in Uetze-Hänigsen, von dort geht es in privaten Fahrzeugen zum Ausgangspunkt der Tour. Nach der Wanderung ist eine Einkehr in Burgdorf-Ramlingen geplant.

Sechs unterschiedliche Flora-Fauna-Habitate

Das Trunnenmoor zwischen Wettmar und Fuhrberg ist ein ganz besonders Fleckchen Erde. Laut des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) gibt es in der Moorlandschaft sechs unterschiedliche Flora-Fauna-Habitate. Moorwälder nehmen mit Abstand die größte Fläche ein, gefolgt vom Übergangs- und Schwingrasenmoor. Eingestreut in das Naturschutzgebiet sind sehr nährstoff- und basenarme Seen. In den Gebieten finden etliche gefährdete Pflanzenarten einen Lebensraum, darunter Lungen-Enzian und Torf-Knabenkraut. Der Reiz der Moorlandschaft für Wanderer ist nicht zuletzt ihre Stille – vor allem im Herbst.

