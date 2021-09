Hänigsen

Während der Gesamtverein derzeit nur kommissarisch geleitet wird, haben die Handballer des TSV Friesen Hänigsen, einem der größten Sportvereine in der Gemeinde Uetze, bereits die Weichen für die Zukunft gestellt: 55 Mitglieder wählten bei der Jahresversammlung ihren Vorstand neu – und bestätigten Jens Voltmer als Abteilungsleiter.

Voltmer weiterhin in Doppelfunktion

Damit bleibt es bei der Doppelbelastung für Voltmer, der zusammen mit dem Tennisspieler Uwe Filter auch den Vorsitz des Gesamtvereins übernommen hat. „Bisher konnte noch kein langfristiger Nachfolger gefunden werden“, berichtet Pressewartin Carolin Voltmer.

Lesen Sie auch Uetze: Jens Voltmer ist neuer Vorsitzender des TSV Friesen Hänigsen

Die Handballer bestätigten zudem Daniela Kaiser als zweite Geschäftsführerin, Anke Böhme als erste Schriftführerin und Thomas Weiss als ersten Spielwart in ihren Ämtern. Die Jugendlichen wählten in ihrer eigenen Versammlung Sandra Schlichter zur ersten und Bianca Puchta zur zweiten Jugendwartin. Diese Wahlen hat die Hauptversammlung bestätigt.

Ehrennadel in Silber für Hellmann

Eine Ehrung gab es für Ingo Hellmann, der sich seit 30 Jahren ehrenamtlich bei den Friesen engagiert. Der Handballverband Niedersachsen verlieh ihm dafür die Ehrennadel in Silber.

Die Jahresversammlung fand unter 3-G-Bedingungen in der Ballspielhalle in Hänigsen statt. Trotz Corona-Pandemie, berichtete der Vorstand, sei die Mitgliederzahl nur geringfügig zurückgegangen. Deshalb schaue man relativ optimistisch in die kommende Saison, die am 18. September beginnt.

Von Anette Wulf-Dettmer