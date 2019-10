Hänigsen

Stolz haben die Vorschulkinder des Kindergartens Storchennest aus Uetze-Hänigsen ihren Eltern Kunstwerke präsentiert. Die fünf und sechs Jahre alten Jungen und Mädchen haben sie während des Projektes „ Mathematik und Kunst“ angefertigt.

Die großen Störche – so werden die Vorschulkinder in der Kindertagesstätte genannt - haben zum Beispiel eine Zahlenstadt gebaut, die aus zehn Häusern besteht. Jedes Gebäude erhielt eine Hausnummer. Die Kinder griffen die jeweilige Hausnummer bei der Gestaltung der Gebäude auf. Das erste Haus malten sie rot an. Denn im Kindergarten Storchennest heißt der Montag, der erste Tag der Woche, roter Tag. Zum Haus Nummer neun bastelten sie beispielsweise neun Tannenbäume.

Figuren aus Würfeln, Quadern und Holzscheiben geformt

Bei einer anderen Übung konnten die Kinder Würfel, Quader und Holzscheiben so, wie sie wollten, zusammensetzen. Die meisten entschieden sich, ein Haus zu bauen. Einige bastelten einen Roboter und andere Fantasiefiguren.

Ein Zufallsbild entstand, indem die Vorschulkinder würfelten. Den Zahlen eins bis sechs ordneten sie die Farben rot, grün, blau, gelb, lila, und weiß zu. In der Reihenfolge der Würfelergebnisse klebten sie entsprechende farbige kleine Quadrate auf ein großes quadratisches Blatt Papier. Die Kinder zeigten ihren Eltern auch Spiralen. Dazu hatten sie zunächst eine Spirale auf einem Brett vorgezeichnet, dann Nägel in das Brett geschlagen und diese schließlich mit einem Faden verbunden.

Kinder lernen Dreiecke, Quadrate und Kreise kennen

„ Mathematik hat nicht nur mit Zahlen zu tun“, sagte die Leiterin der Kindertagesstätte, Irmi Görtzen, zu den Eltern. In der Mathematik gehe es auch um Zusammenhänge, Strukturen, Mustern, Gesetzmäßigkeiten, Reihen und Formen. So lernten die Kinder Dreiecke, Quadrate, Rechtecke und Kreise kennen. Muster druckten sie mit selbst gemachten Stempeln auf Papier.

Bei einem Experiment mit einem Dreieck, einem Quadrat und einem Kreis mussten die Kinder raten, auf welche der drei gleich großen Fläche die meisten Kugeln passen. „Auf den Kreis“, sagt ein Mädchen, das bei der Präsentation immer noch das richtige Ergebnis weiß.

„Wir haben viel miteinander geredet und viel gelernt“, sagt Görtzen, die das Projekt mit der Kunstspiralen-Mitarbeiterin Stephanie Gerns geleitet hatte. So fanden die Kinder zum Beispiel heraus, dass man um einen Kreis herum genau sechs genauso große Kreise legen kann.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller