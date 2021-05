Hänigsen

Ein gelbes Schild mit dem Hinweis auf das Kinderrecht auf Bildung hängt jetzt am Zaun der Grundschule am Storchennest in Uetze-Hänigsen. Darauf steht: „Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.“ Aufgehängt haben es Kinder aus der Hänigser Kindertagesstätte der AWO während eines Besuchs in der Schule.

„Das ist eine tolle Idee der Kita“, sagte Schulleiterin Kerstin Ackermann. Kinder müssten sich frühzeitig mit ihren Rechten befassen. „Dann wachsen sie in das Thema rein und lernen, Demokratie frühzeitig zu schätzen“, fügte sie hinzu. An der Hänigser Grundschule hat jede Klasse einen Schülerrat, der sich einmal in der Woche zusammensetzt, Konflikte bespricht und gemeinsame Regeln – zum Beispiel für die Nutzung der Spielgeräte – aufstellt.

Auch bei Schülern stieß das Aufhängen des Schilds auf positive Resonanz. „Kinderrechte wie das Recht auf Bildung sind wichtig, Ich möchte später einen guten Beruf erlernen, damit ich meine Familie ernähren kann“, sagte die zehnjährige Grundschülerin Sophie. Das spannende Thema habe man in der dritten Klasse behandelt.

Zugang zu Medien ist auch ein Kinderrecht

Die Kita-Kinder haben noch an neuen weiteren Stellen im Ort Schilder aufgehängt, die die Form einer Sprechblase haben – unter anderem an der Bücherei (Kinderrecht: Zugang zu Medien), am Freibad (besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung), am Feuerwehrhaus (Schutz im Krieg und auf der Flucht), am Gelben Haus (Schutz der Privatsphäre und Würde) und an der Kunstspirale (Spiel und Freizeit). „Das sind beliebte Anlaufstellen für Familien im Ort“, sagt Kita-Leiterin Katarzyna Rychlicka.

Seit Anfang des Jahres hätten sich die Kita-Kinder begeistert mit den UN-Kinderrechten auseinandergesetzt, berichtet die Erzieherin Nina Katz. Um die Schilder anzufertigen, sägten Katz und ihre Kollegen mit den Jungen und Mädchen Sprechblasen aus Sperrholzplatten aus und malten diese anschließend an. „Das hat allen viel Spaß gemacht“, erzählt Katz.

Der „Kinder haben Rechte“-Preis 2021 des Landes Niedersachsen und des Kinderschutzbunds hatte die AWO-Kita inspiriert, das Thema aufzugreifen. „Kinderrechte sind während der Corona-Zeit wichtiger denn je und verdienen besondere Aufmerksamkeit – auch bei uns in Deutschland“, sagt Rychlicka. Mit dem Anbringen der Schilder an Anlaufstellen von Familien mache man auch Väter und Mütter auf das Thema aufmerksam. Aber auch andere Einwohner Hänigsens würden angeregt, sich damit zu befassen.

