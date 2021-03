Hänigsen

Die Kunstspirale will während der Sanierung ihrer Räume im Gebäude Mittelstraße 2 ihre Arbeit fortsetzen. Für eine Übergangszeit hat sie inzwischen neue Räume im ehemaligen Volksbank-Gebäude angemietet, in denen zuletzt eine Fahrschule war. Außerdem bekommt sie für ihre soziokulturellen Angebote im Zeitraum von 2021 bis 2023 von der Region Hannover 18.000 Euro pro Jahr. Damit hat sie für die nächsten drei Jahre Planungssicherheit.

Nach Auskunft ihres Vorsitzenden Ulrich Schmotz hat die Kunstspirale die früheren Volksbank-Räume ab dem 1. Juni angemietet, und zwar für anderthalb Jahre. Am 1. Juni soll die Sanierung des Hauses Mittelstraße 2 beginnen, die voraussichtlich eineinhalb Jahre dauern wird. „Wir werden an die Gemeindebücherei und die AWO untervermieten“, sagt Schmotz. In Kombination mit der Bücherei sei die ehemalige Volksbank für die Kunstspirale, die im Auftrag der Gemeinde den Hänigser Dorftreff betreibt, eine ideale Übergangslösung. Die Mitarbeiter hätten jetzt rund zwei Monate Zeit, den Umzug vorzubereiten.

Sobald es die Corana-Pandemie zulasse, werde die Kunstspirale während der Übergangszeit nicht nur Angebote am neuen Standort, sondern auch an anderen Stellen in Hänigsen machen, zum Beispiel im Haus am Pappaul, kündigt Schmotz an. Die Mitarbeiter würden diese Angebote aus den neuen Räumen heraus koordinieren.

Gemeinde und Region fördern die Kunstspirale

Die Kunstspirale bekommt von der Gemeinde jährlich 20.000 Euro für den Betrieb des Dorftreffs. Die Region Hannover hat die soziokulturelle Arbeit des Vereins bisher mit dem gleichen Betrag pro Jahr gefördert. Von diesen regelmäßigen Einnahmen hat die Kunstspirale unter anderem ihre Mitarbeiter bezahlt.

Jetzt hat der Kulturausschuss der Regionsversammlung eine jährliche Förderung der Einrichtung von 18.000 Euro für die Jahre 2021 bis 2023 beschlossen. Schmotz zeigt sich erfreut, dass die Region Hannover in Zeiten knapper Kassen die Kunstspirale weiter finanziell unterstützt. Seine Freude wird allerdings ein wenig dadurch getrübt, dass sein Verein nun mit 2000 Euro weniger im Jahr auskommen muss. „Das müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie ausgleichen“, sagt er.

Das Gebäudeensemble Mittelstraße 2 soll nach der Sanierung Haus Kasperland heißen. Die Anregung, dem Gebäudekomplex einen Namen zu geben, kommt von der Ersten Gemeinderätin Ursula Tesch. Viele Hänigser hätten den Dorftreff getrennt von der Kunstspirale gesehen, erläutert Tesch. Für viele sei die Kunstspirale nur eine Kunstschule. Aber deren Mitarbeiter machten noch viel mehr. Nach Teschs Ansicht kommt in dem künftigen Namen die Verzahnung der verschiedenen Bereiche zum Ausdruck. Weil Hänigsen im Volksmund Kasperland genannt wird, hat Schmotz Haus Kasperland vorgeschlagen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller