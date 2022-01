Hänigsen

Am Rande der Liegnitzer Straße in Hänigsen zeigt Ortsbürgermeister Norbert Vanin auf eine frühere Weide: „Das ist unser nächstes Baugebiet. Entwickelt wird es von zwei Investoren.“ Auf der rund 1,3 Hektar großen Fläche neben dem Pflegewohnstift an der Mühle könnten etwa zwölf Einfamilien- und in der Mitte vier Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Im Osten des Areals ist nach Vanins Kenntnis der Bau einer Drei-Gruppen-Kindertagesstätte geplant. „In Hänigsen ist es sehr eng mit Kindergartenplätzen“, berichtet er. Nicht alle Eltern könnten ihre Kinder in die von ihnen gewünschte Kita schicken. Außerdem könnten oft die Kinder nicht zu den Wunschzeiten betreut werden.

Baulücken werden schnell geschlossen

Weil die Gemeinde seit dem Baugebiet am Böschansweg kein weiteres Bauland mehr in Hänigsen ausgewiesen hat, ist nach Vanins Worten die Nachfrage nach Bauplätzen im Dorf groß. Ein Indiz dafür ist für ihn, dass entstehende Baulücken schnell geschlossen werden. Laut Vanin bereitet das Neubaugebiet einigen Anwohnern der Liegnitzer und der Görlitzer Straße Sorge, dass die Kanalisation bei Starkregen nicht das zusätzliche Regenwasser aus dem neuen Baugebiet aufnehmen kann und es dann öfter als bisher zu Überschwemmungen kommt. Um das zu vermeiden, seien im Neubaugebiet Rigolen geplant, in denen das Regenwasser versickern soll, sagt der Ortsbürgermeister.

Norbert Vanin (links) trifft sich zum Dorfspaziergang mit Friedrich-Wilhelm Schiller vor dem geplanten Baugebiet an der Liegnitzer Straße. Quelle: Privat

Zweite Station der Tour durch Hänigsen ist die AWO-Kita am Dachtmisser Weg. Auf dem Dachtmisser Weg ist nur Tempo 30 erlaubt. Nach einer Geschwindigkeitsmessung fahren dort 85 Prozent der Autofahrer bis zu 43 Stundenkilometer schnell. Wer zu kräftig aufs Gaspedal trete, gefährde die kleinen Kinder, die vor der Kita aus den Autos der Eltern aussteigen, kritisiert der pensionierte Polizeibeamte. Eine Fahrbahnverschwenkung zur Verkehrsberuhigung sei auf dem Dachtmissser Weg leider nicht möglich, weil über die Straße landwirtschaftlicher Verkehr mit großen Maschinen rolle.

Schnurgerade L 311 verleitet zum Rasen

Nach Vanins Angaben gibt es noch weitere Stellen in Hänigsen, an denen zu schnell gefahren wird. Auf der Bahnhofstraße vor der Grundschule, auf der Straße am Kindergarten vor der Kita Storchennest und auf der Windmühlenstraße vor der Krippe Schneckenhäuschen missachteten viele Autofahrer ebenfalls Tempo 30. Im Ortsteil Riedel verleite die schnurgerade Landesstraße 311 dazu, kräftig Gas zu geben. Vanin bedauert, dass die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, bauliche Veränderungen an der L 311 zur Geschwindigkeitsreduzierung ablehnt.

Auf dem Burgdorfer Berg erinnert Vanin an eine alte Forderung des Ortsrats: den Bau eines Radwegs entlang der L 311 nach Dachtmissen. „Viele Dachtmisser kaufen mit dem Fahrrad in Hänigsen ein“, erzählt der Ortsbürgermeister. Und viele Hänigser radelten in Richtung Burgdorf. Außerdem brächten Einwohner ihren Strauchschnitt mit ihrem Fahrradanhänger zur Grüngutsammelstelle auf dem Burgdorfer Berg. Einen Radweg vermisst der 66-Jährige auch entlang der L 311 von Riedel nach Wathlingen.

Gemeinde kann keine Gewerbeflächen in Hänigsen anbieten

Dann steuert Vanin das Gewerbegebiet zwischen der Altmerdingser und der Rälingser Straße an. „Es gibt in Hänigsen immer wieder Betriebe, die erweitern wollen“, sagt er. Derzeit könne die Gemeinde aber in Hänigsen keine Gewerbegrundstücke zum Verkauf anbieten. Deshalb müsse der Uetzer Rat möglichst bald neue Gewerbeflächen in Hänigsen ausweisen. Weil im Flächennutzungsplan eine Erweiterung des Gewerbegebiets zwischen Altmerdingser und Rälingser Straße vorgesehen ist, haben die Rotary- und die Seilschlagstraße keinen Wendehammer. Diese beiden Stichstraßen enden direkt vor dem Acker, der als Erweiterungsfläche vorgesehen ist.

Die Rotarystraße endet direkt vor dem Acker, der im Flächennutzungsplan als Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet zwischen Altmerdingser und Rälingser Straße vorgesehen ist. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Froh ist Vanin darüber, dass der Uetzer Rat das Budget für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes Mittelstraße 2 noch einmal erhöht hat, und zwar auf 2,65 Millionen Euro. „Wir brauchen das Gebäude, damit der Dorftreff und die Kunstspirale ihre ehrenamtliche Arbeit fortsetzen können“, sagt der Ortsbürgermeister. Der Dorftreff sei wegen seiner zentralen Lage gut von den Einwohnern angenommen worden und fördere die sozialen Kontakte. Vanin erinnert daran, dass sich bisher auch die Bücherei und die Verwaltungsnebenstelle in dem Gebäude befunden haben.

Vanin wünscht sich auf den Spielplätzen Angebote für verschiedene Altersgruppen. Auf dem Spielplatz Kasparland, dem letzten Ziel, lobt Vanin, dass dort nicht nur kleine Kinder schaukeln, im Sand buddeln, rutschen und klettern können. Weil auf einer Rasenfläche ein Fußballtor steht und am Rande ein Basketballkorb hängt, könnten sich dort Jugendliche austoben. Auf dem Spielplatz Kasparland vermisst Vanin zum Beispiel eine Röhre, durch die kleine Kinder krabbeln können. Ihnen müsse man die Möglichkeit geben, sich zu verstecken, sagt der vierfache Großvater.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller