Hänigsen

Beim Reit- und Fahrverein Hänigsen haben jetzt 16 junge Menschen ihre Prüfung für den Pferdeführerschein und das Reitabzeichen bestanden. In der ersten Herbstferienwoche haben sie sich auf dem Vereinsgelände in Uetze-Hänigsen unter Anleitung der erfahrenen Reiterinnen Sina Hennenberg und Mareike Lau auf die Prüfungsanforderungen vorbereitet.

Von der Pflege des Pferdes bis zur Dressur

Es gab viel zu lernen, um vor den Augen der Richterinnen Hilke Stampehl und Kathrin Krüger zu bestehen. Wer den Pferdeführerschein erwerben will, muss in Theorie und Praxis wissen, wie er mit einem Pferd umgehen sollte, wie es zu pflegen, zu füttern und gesund zu erhalten ist. Es wird gelernt, wie das Pferd in eingezäunten Bereichen und im öffentlichen Raum zu führen ist. Für das Reitabzeichen trainierten die Mädchen, die im nächsten Jahr bei Reitturnieren mit höheren Anforderungen starten wollen. Geübt wurden mit den Pferden Springen und Dressur in Theorie und Praxis. Pressewartin Heidi Marz lobte die Disziplin der Mitglieder, die den Lehrgangsteilnehmern die Reithalle überließen, sodass diese während der ganzen Zeit für den Nachwuchs zur Verfügung stand.

Anzeige

Nach fünf Tagen intensiver Arbeit standen am Sonnabend die Prüfungen an. „Alle Prüflinge gaben ihr Bestes. Trotzdem lagen die Nerven der Zuschauer – Eltern, Freunde und Trainerinnen – blank“, berichtet Marz. „Schließlich ist so eine Prüfung nicht ganz einfach und kann auch mal danebengehen.“ In Hänigsen meisterten alle die Aufgaben. Trainerin Hennemann übergab ihnen die Urkunde und Vorsitzende Marion Gründer die passende Anstecknadel.

Der erfolgreiche Reiternachwuchs

Die Prüfung zum Pferdeführerschein bestanden haben Tobias Schüttauf, Lina Schüttauf, Greta Lockenvitz, Ann Christin Bühring, Layla Röling-Müller, Lea Gadmann und Celina Daunke. Den Lehrgang fürs Reitabzeichen haben erfolgreich absolviert Mia-Marie Kersten, Charlotte Faust und Alina Zinner (alle drei RA9), Layla Röling-Müller (RA8), Alina-Johanna Tietze, Alexandra Wolf und Sibel Örs (alle RA4), Ida-Marit Edler, Marie Brunnenberg und Katharina Martin (alle drei RA3).

Von Anette Wulf-Dettmer