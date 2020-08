Hänigsen

Schatten und Sicherheitsabstand sind garantiert beim Gottesdienst, mit dem am 16. August der Hänigser Schützenfest-Sonntag eher symbolisch eröffnet werden soll. Symbolisch, denn das Traditionsfest selbst wird diesmal coronabedingt nicht in der üblichen Form im Zelt und mit Ausmarsch gefeiert, sondern in einer improvisierten „Schützenfest-to-go“-Version bei den Hänigsern daheim.

Andacht im Eichenhain

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen lädt mangels Zelt in den Eichenhain hinter dem Schützenheim ein – ein Schauplatz zwischen zwei Eichenreihen, der Pastor Steffen Lahmann gar an eine Kathedrale erinnert. Und der den Vorteil hat, dass unter freiem Himmel ohne Infektionsrisiko gesungen werden darf. „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Schützenverein diese Lösung gefunden zu haben, die es erlaubt, den traditionellen Termin am dritten August-Sonntag nicht sang- und klanglos verstreichen zu lassen“, sagt Lahmann.

Der Gottesdienst beginnt, anders als im aktuellen Gemeindebrief angekündigt, nicht um 10.30 Uhr, sondern bereits um 10 Uhr. Die Hänigser Freibadgenossenschaft hilft mit Stühlen aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, könne eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen, rät der Pastor.

Von Martin Lauber