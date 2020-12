Uetze

Die Rektorin der Hänigser Grundschule Am Storchennest, Kerstin Ackermann, hat im Schulausschuss des Uetzer Gemeinderats Alarm geschlagen. Die Reinigung der Klassenzimmer, Sanitäranlagen und Flure wird nicht so ausgeführt, wie mit der beauftragten Firma vereinbart. „In Ecken der Klassenzimmer und Flure sammelt sich der Dreck, die Wände hinter den Waschbecken in den Klassenräumen sind voller Dreckspritzer“, zählt sie einige Mängel auf.

Gespräche mit der Reinigungsfirma über die nicht zufriedenstellende Reinigung hätten bislang keine nachhaltige Wirkung gezeigt. Es werde zwar Besserung im bemängelten Bereich gelobt. „Nach einiger Zeit ist aber aller wieder beim Alten oder die Reinigung in einem anderen Bereich ist ungenügend“, sagt Ackermann.

Dass die Schule nicht so sauber ist, wie sie sein sollte, liegt nicht daran, dass die Verwaltung vergessen hat, Arbeiten in Auftrag zu geben. Im Leistungsverzeichnis, auf dessen Grundlage die Gemeinde die Reinigung der Schule vergeben hat, sind alle Arbeiten detailliert aufgeführt. Das Problem ist vielmehr die Pflicht, den Auftrag für die Reinigung aller gemeindeeigenen Schulgebäude europaweit auszuschreiben und dann das günstigste Angebot zu nehmen.

Rektorin: Das ist für eine Kraft nicht zu schaffen

Die Reinigungsfirma, die in Hänigsen zuständig ist, setzt dort einen Subunternehmer ein. Der wiederum schicke nur eine einzige Reinigungskraft, sagt Ackermann. Diese müsse jeden Tag sieben der 14 Klassenräume und die zwei Toilettenanlagen mit zwölf Toiletten und sechs Urinalen gründlich reinigen sowie circa 390 Quadratmeter Flur fegen und wischen. In den anderen sieben Klassenzimmern müssen die Abfallbehälter geleert und grober Schmutz entfernt werden. Am nächsten Tag wird dann in diesen sieben Räumen gründlich geputzt. Seit der Corona-Zeit müssten in allen Klassen zudem Tische, Griffe und Schalter täglich desinfiziert werden. „Das ist einfach nicht zu schaffen von einer Kraft an einem Arbeitstag“, sagt die Schulleiterin.

Gemeinde stellt Toilettenaufsicht ein

Offenbar werden in Hänigsen diese coronabedingten Zusatzarbeiten ebenfalls der einzigen Reinigungskraft aufgebürdet. Dabei stellt die Gemeinde hat in der Corona-Pandemie für Reinigung und Hygiene zusätzliches Geld zur Verfügung. „Es sind bisher Mehrleistungen von circa 35.000 Euro in der Reinigung und 40.000 Euro in der Hygiene entstanden“, erklärt Frank Hacke, Leiter des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft. Dazu gehören auch die Ausgaben für die Toilettenaufsichten in einigen Uetzer Schule, darunter in Hänigsen. „Diese hat darauf zu achten, dass die Schüler sich an die bestehenden Regeln halten“, sagt Hacke.

Die Gemeinde lässt ihre Schulen sowohl von Fremdfirmen und als auch von gemeindeeigenen Mitarbeiterinnen reinigen. Letzteres funktioniert offenbar besser. Wie Ackermann berichtet, putzen Mitarbeiterinnen der Gemeinde den Verwaltungstrakt und weitere vier Klassenräume, Grund zur Beschwerde gebe es hier nicht.

Zufrieden mit der Reinigung ist auch die Dollberger Schulleiterin Iris Mundry-Nöhre. „Ich kann mich nicht beschweren. Die zwei Reinigungskräfte sind schon sehr lange da.“ Probleme gibt es hingegen auch in der Uetzer Grundschule. „Früher hatten wir eigene Kräfte, die haben sich verantwortlich gefühlt, dass alles sauber ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall“, berichtet Schulleiterin Karin Schulz. „Am schlimmsten ist es bei der Grundreinigung in den Sommerferien. Die Firmen schicken Mitarbeiter, die weder Deutsch verstehen noch sprechen.“

SPD-Fraktion will Reinigungsbudget aufstocken

Die SPD-Ratsfraktion will angesichts dieser Situation 50.000 Euro pro Jahr zusätzlich für die Reinigung öffentlicher Gebäude im Gemeindeetat bereitstellen. Einen entsprechenden Antrag haben die Sozialdemokraten für die Ratssitzung am Dienstag, 15. Dezember, gestellt. Ähnliche Erfahrungen wie die Hänigser Schulleiterin hätten auch schon Vereine in den gemeindeeigenen Sporthallen gemacht, heißt es in dem Antrag. Die Leistungsausschreibung der Gemeinde sei zu eng bemessen. „Es steht zu wenig Zeit für die im Laufe der Jahre durch Ausbau und Erweiterung größer gewordenen Reinigungsfläche zur Verfügung“, argumentiert SPD-Ratsherr Rudolf Schubert. Darüber hinaus soll die Gemeinde den Fremdfirmen vorschreiben, dass die Arbeiten unmittelbar von Mitarbeitern des Auftragnehmers auszuführen sind, „um damit möglicherweise Lohndumping zu vermeiden“.

Die Ratssitzung am Dienstag, 15. Dezember, beginnt um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums Maximal zehn Zuschauer dürfen daran teilnehmen. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Verabschiedung des Doppeletats 2021/22.

