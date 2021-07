Hänigsen

Die Teerkerle, die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hänser Teermuseums, schließen eine Lücke in der Geschichtsschreibung über den Kuhlenberg in Uetze-Hänigsen. Im jetzt erschienenen ersten „Kuhlenberger Heft“ arbeitet der promovierte Geophysiker Thomas Degro mit Unterstützung anderer Teerkerle die Geschichte der industriellen Erdölförderung auf dem Kuhlenberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Zwei weitere Kuhlenberger Hefte sollen folgen.

Über die Bedeutung der Hänigser Teerkuhlen, in denen jahrhundertelang das an der Erdoberfläche austretende Erdöl mit der Hand abgeschöpft wurde, existieren zahlreiche Veröffentlichungen. Nur eine Nebenrolle spielte bisher die industrielle Ölförderung, die laut Degro ab 1900 so richtig in Schwung kam und ihre Blütezeit auf dem Kuhlenberg bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erlebte. „Meist wird diese spannende Periode bis hin zu Schließung der Felder um 1950 nur lückenhaft und ohne die gesellschaftlichen und überregionalen Aspekte dargestellt“, sagt Degro.

Wilhelm Kröpcke hat in Hänigsen investiert

„Die Suche nach dem schwarzen Gold Anfang des 20. Jahrhunderts“, lautet der Titel des ersten Kapitels in der Broschüre der Teerkerle. Die sehr erfolgreiche Bohrung im Jahr 1899 im nahe gelegenen Wietze im Landkreis Celle löste auch auf dem Hänigser Kuhlenberg einen wahren Bohrboom aus. Investoren sahen in der industriellen Ölförderung ein lukratives Geschäft. „Unter anderem hat der Cafétier Wilhelm Kröpcke aus Hannover hier Geld investiert“, sagt Degro.

Um 1903 verzeichneten die Erdölwerke Hänigsen die ersten ergiebigen Funde auf dem Kuhlenberg. Zuvor waren ab 1862 insgesamt 15 Bohrungen niedergebracht worden, die jedoch alle unrentabel waren. Der Kuhlenberg wurde nach 1903 zur Keimzelle des großen Ölfelds Nienhagen. Breiten Raum im ersten Kapitel nimmt das Bergbauunternehmen Deilmann ein, dem die Erdölwerke Hänigsen gehörten.

Dieses Bild aus dem ersten Kuhlenberger Heft zeigt die Kantine für durstige Ölarbeiter um 1912. Quelle: Hänser Teermuseum

Felix Bauler übernimmt die Erdölwerke Hänigsen

Das zweite Kapitel widmet sich dem Bohrmeister und Ölpionier Felix Bauler. Er stammte aus Luxemburg und war bei der Firma Deilmann Oberingenieur. 1920 machte sich Bauler selbstständig und übernahm Teile der Erdölwerke Hänigsen. „In einem separaten Kapitel werden die Aktivitäten der Elwerath und der Wintershall in Hänigsen erwähnt“, sagt Degro. Dazu finde man bisher kaum etwas in Chroniken.

Degro hat das 56 Seiten dicke Heft mit zahlreichen Karten und historischen Fotos illustriert. Er hat sie in den Archiven des Hänigser Heimatbunds und des Deutschen Erdölmuseums in Wietze ausgegraben. Nach Degros Worten haben auch Privatleute Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Auch dieses Bild aus längst vergangenen Zeiten findet sich im ersten Heft. Es zeigt die Belegschaft in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts vor der Baulerschen Wohnbude auf dem Kuhlenberg in tadelloser Sonntagskleidung. Quelle: Hänser Teermuseum

„Es sind noch weitere Hefte geplant“, kündigt Degro an. Dafür suchen die Teerkerle noch alte Fotos und sonstige Unterlagen. „Wir scannen sie innerhalb von fünf Tagen und geben sie dann zurück“, verspricht der Geophysiker. Im zweiten Heft wollen die Teerkerle über die Teerkuhlen und die früheren Bohrungen vor 1900 berichten. Im dritten Heft wollen sie beleuchten, welche Rolle das Unternehmen Vacuum/Mobil ab 1940 auf dem Erdölfeld im Südosten Hänigsens gespielt hat.

Das erste Kuhlenberger Heft kann man im Hänser Teermuseum gegen eine Schutzgebühr von 3 Euro bei Führungen und mittwochvormittags erwerben, wenn dort die Teerkerle arbeiten. Das Heft lässt sich auch per E-Mail an teerkerl@web.de bestellen. Die PDF-Version kostet 2,50 Euro.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller