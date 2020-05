Hänigsen

Die 1986 freigelegte Teerkuhle auf dem Kuhlenberg bei Uetze-Hänigsen ist das Prunkstück des Hänser Teermuseum. Die Teerkerle, die ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter, haben sie in den vergangenen Monaten wieder instandgesetzt. Denn die Kuhle drohte einzustürzen.

„Es ist eher ein Ölschacht als eine Kuhle“, sagt Thomas Degro. Die Wände der Grube, in der sich eine Ölemulsion sammelt, sind mit Bohlen und Balken verschalt. „Es ist der einzige Ölschacht in Deutschland, der noch offen ist und in dem noch Öl gefördert werden kann“, berichtet der Museumsmitarbeiter. „Deshalb ist es wichtig, dass wir ihn erhalten“, fügt er hinzu. Die Standsicherheit müsse gewährleistet sein.

Ein Querbalken war durchgebrochen

Thomas Degro hat den neuen Balken, bevor er eingebaut wurde, am Rand der Grube abgelegt. Quelle: Privat

Die Kuhle hatte einzustürzen gedroht, weil ein Querbalken der Verschalung durchgebrochen war. Diesen haben die Teerkerle ausgebaut und ersetzt. Dabei wurden sie von der unteren Denkmalschutzbehörde der Region Hannover beraten. Die Museumsmitarbeiter hatten gehofft, mithilfe dieses zerbrochenen Balkens das genaue Alter des Ölschachts bestimmen zu können. Sie schickten das Holz zu einer dendrochronologischen Untersuchung nach Berlin zum Deutschen Archäologischen Institut. Der Balken eignete sich jedoch nicht für eine solche Untersuchung. Er war zu klein und hatte zu wenig Jahresringe.

Weil es früher auf dem Kuhlenberg mehrere Teerkuhlen gab, empfahl das Institut den Teerkerlen, auf dem Gelände nach Bohlen mit einer größeren Zahl an Jahresringen zu suchen. Die Museumsmitarbeiter wollen nun bei der unteren Denkmalschutzbehörde nachfragen, ob sie auf dem Museumsgelände eine weitere ehemaligen Teerkuhle öffnen dürfen. „Allein zu dem Zweck, aus einem Schalbrett eine Probe ziehen zu dürfen“, sagt Degro. Die Teerkerle müssen eine Genehmigung einholen, weil der Kuhlenberg als Bodendenkmal ausgewiesen ist.

Teerkerle wollen Grube vermessen

Die instandgesetzte Grube haben die Teerkerle leer gepumpt, um sie genau zu vermessen. Für eine Computeranimation wollen sie ein Modell anfertigen, das sich auf dem Bildschirm dreht. Die Hänigser Teerkuhlen sind nachweislich das älteste nachweisbare Erdölvorkommen in Norddeutschland. Der Mineraloge Georg Agricola erwähnte sie erstmalig 1546 in einem geologischen Fachbuch. Einwohner Hänigsens schöpften früher aus den Gruben Erdöl ab und verkauften es unter anderem als Wagenschmiere.

Die Teerkerle dürfen nach Lockerung der Kontaktsperre wieder Gruppen über das Museumsgelände führen. Allerdings dürfen derzeit an jeder Führung nur zwei Personen teilnehmen. Ihnen zeigen die Mitarbeiter nur die freigelegte Teerkuhle und die übrigen Exponate im Freien. „In den Gebäuden ist es zu eng“, sagt Degro. Ohne Führer dürften mehrere Personen nach Anmeldung das Museumsgelände besichtigen.

Ansprechpartner für Führungen sind: Manfred Kindel, Telefon (0 51 47) 81 81, E-Mail waltraud.kindel@web.de, Thomas Degro, Telefon (0 51 36) 9 72 37 00, E-Mail thomas.degro@t-online.de, und Rudolf Baumeister, Telefon (0 51 36) 43 14, E-Mail rudolfbaumeister@web.de.

