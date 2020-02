Hänigsen

Auf seinem Grundstück zwischen Kurzer Weg und Gartenstraße im Uetzer Ortsteil Hänigsen hat ein Anwohner am Dienstag um 8.30 Uhr einen abgetrennten Schafkopf gefunden. Wie Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde dieser vermutlich in der Nacht zu Dienstag von der Gartenstraße aus in den recht weitläufigen Garten geworfen. Am Montagabend gegen 20 Uhr war wenigstens noch alles in Ordnung gewesen, gab der 76-jährige Grundstückseigentümer gegenüber der Uetze Polizei an.

Beunruhigend: Es ist nicht der erste Fund dieser Art. Am 2. Februar hatte der Geschädigten nach eigenen Angaben schon einmal einen Schafkopf in seinem Garten gefunden. Damals zeigte er den Vorfall nicht an. Der Polizei gibt der Fall Rätsel auf. Es gibt offenbar keine Hinweise auf mögliche Motive. Wie eine Sprecherin der Uetzer Polizei erklärte, habe der Mann angegeben, weder im Streit mit jemandem zu stehen noch Feinde zu haben.

Nachdem die Polizeibeamten sich beim Veterinäramt der Region Hannover kundig gemacht hatten – „solch einen Fall hatten wir in Uetze noch nie“ – haben sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Der Schafkopf wurde derweil fachgerecht entsorgt. „Er landet nicht in einer Mülltonne“, versicherte die Polizeisprecherin.

Hinweise auf die Täter erhofft sich die Polizei von möglichen Zeugen, beispielsweise Nachbarn, Passanten und vorbeifahrenden Autofahrer, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Vorfällen im Zusammenhang stehen könnten. Sie können sich in der Uetzer Dienststelle unter Telefon (05173) 935430 melden.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer