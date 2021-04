Hänigsen

Die Handballsparte des TSV Friesen Hänigsen sucht einen jungen Menschen, der im Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren will. Nach den Worten des Jugendwarts der Abteilung, Max Zinner, hat die Handballsparte in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit FSJ-lern gemacht. „Wir würden nach einem Jahr Pause gern wieder eine FSJ-Kraft im Verein begrüßen“, sagt Zinner. Mit dem Team Jugend der Gemeinde Uetze habe der TSV Friesen für das Freiwillige Soziale Jahr einen kompetenten Kooperationspartner an der Seite.

„Rafft Euch auf, wenn Ihr sozial und sportlich engagiert seid und Handball als Vereinssport mögt, bei der Berufswahl noch unschlüssig seid und noch Bedenkzeit benötigt, die Zeit aber sinnvoll nutzen wollt“, ruft Zinner dazu auf, sich zu bewerben. Interessenten sollen ihre Bewerbung an FSJ@Friesen-Haenigsen senden.

Sparte hofft auf Handball im Freien

Der Handballnachwuchs des TSV Friesen kann derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht in der Halle spielen und muss sich deshalb momentan mit Onlinetrainingsangeboten begnügen. Doch das Team Jugend hofft laut Zinner, in naher Zukunft Handball im Freien für alle Altersklassen anbieten zu können. Dafür sucht die Sparte noch Mädchen.

Nach Zinners Angaben stehen bei den Jungen in allen Altersstufen genügend Spieler zur Verfügung. „Bei den Mädchen sieht die Sachlage etwas anders aus“, sagt Zinner. Um die bestehenden Lücken zu füllen, suche die Sparte noch handballbegeisterte Mädchen. Außerdem seien Trainer und Eltern willkommen, die die Kinder- und Jugendarbeit der Handballabteilung unterstützen wollen. Wer Interesse hat, soll sich mit einer E-Mail beim Team Jugend, Jugendwart@Friesen-Haenigsen.de, melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller