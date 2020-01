Hänigsen

Zwischen Wochenbett und Bauernhof organisiert die Hebamme Inge Bode ihren Arbeitsalltag – nun leitet sie die Schwangerenberatung im Dorftreff in Hänigsen. „Ich habe mich zu dieser Tätigkeit berufen gefühlt“, sagt sie mit souverän klingender Stimme auf die Frage nach der Berufswahl. Ihre Sicherheit hat durchaus einen gewichtigen Grund: Schließlich unterstützt sie seit 20 Jahren die Schwangeren vor und nach der Geburt und hat viele Jahre auch im Kreißsaal Geburten begleitet. Mittlerweile ist die 43-Jährige selbst vierfache Mutter und seit 18 Jahren verheiratet.

Hebamme Bode : „Jede Geburt ist ein Wunder“

„Als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, bin ich in die Freiberuflichkeit gewechselt“, sagt sie mit einem Lächeln. „Gleichwohl ist es für mich immer noch etwas sehr Schönes, werdende Mütter und Familien auf ihrer Reise zu begleiten.“ Und noch immer komme jede Geburt für sie einem Wunder gleich. Das Schönste an ihrem Job sei für sie, dass es ihr erlaubt sei, in einer solch intimen Zeit eine Familie begleiten zu können.

Bode bezeichnet sich selbst als empathisch. „Anders kann man diesen Job nicht machen. Hebammen wollen immer das Beste für Mutter und Kind.“ Und stecken dafür auch öfter zurück. Sie ist nicht begeistert von den übermäßig technisierten und planbaren Geburten, die bis heute stattfinden. Stattdessen wünscht sie sich häufiger einen Blick zurück auf Bewährtes – zumindest bei der Geburt.

Geburtshelfer und Ärzte sollten Interesse der Frau wahren

Für ihren Berufsstand indes fordert sie mehr Achtung und Respekt. „Der Status der Hebammen hat sich verändert, und ich bin froh, dass wir jetzt aufstehen und uns zur Wehr setzen.“ Das Hebammenstudium helfe, dass die Geburtshelfer mit Ärzten auf Augenhöhe sprechen könnten, um Interessen der Gebärenden zu vertreten. „Ich sehe sehr häufig, dass die Frauen zu gestresst sind von dem Druck, der auf ihnen lastet, perfekt zu sein.“ Sie wünscht sich, dass alle Frauen auf ihre innere Stimme und ihren Instinkt hören würden. „Frauen sollten zu ihren Entscheidungen stehen und tun, was sie für richtig erachten. Sie dürfen das.“

Um Frauen eine Möglichkeit zu geben, sie selbst zu sein und ihr Frausein und ihre Mütterlichkeit auszuleben, bietet sie neben dem Stillcafé jetzt auch die Schwangerenberatung an. Es sei wichtig, Frauen gut auf die Geburt und das Wochenbett vorzubereiten, besonders in der heutigen Zeit, wo es so schwer sei, eine Hebamme für die Nachsorge zu finden.

Hebamme betreut Milchkühe auf dem Bauernhof

Bode spricht mit viel Leidenschaft über ihren Beruf: „Ich bin sehr bodenständig und naturverbunden, aber auch sehr ausgelassen und lebensfroh.“ Wenn sie nicht als Hebamme unterwegs sei, arbeite sie mit ihrem Mann auf dem Hof. In der Landwirtschaft fühle sie sich wohl, fühle sich der Natur nahe und betreue unter anderem 25 Milchkühe, die ganz traditionell noch auf der Weide gemolken werden.

„Die Hebammenkunst und die Landwirtschaft sind für mich nicht weit voneinander entfernt, denn beides ist, woraus wir entstehen. Der Respekt für die Natur und die Tiere ist genauso wichtig wie der Respekt für den Menschen.“ Neben ihrem Beruf sei ihre Familie das Wichtigste für sie. „Es ist so kostbar, sich in dieser schnelllebigen Zeit Momente für die wertvollsten Menschen zu nehmen. Das rate ich auch all den Frauen, die ich begleite.“ Und so macht sie weiter und steuert ihrem Ziel entgegen, wieder Geburten begleiten zu können.

Die nächste kostenlose Schwangerenberatung gibt es am Freitag, 31. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr im Dorftreff in Hänigsen, Mittelstraße 2. Es geht um Austausch, Beratung und praktische Übungen.

