Die Hannoversche Volksbank hat dem Uetzer Heimatbund das Gemälde einer Birkenallee für die Heimatstube in der Olen Dorpschaule geschenkt. Wolfgang Braatz, Archivar des Vereins, hat das Bild auf dem Flur der Olen Dorpschaule aufgehängt. Die abgebildete Birkenallee – das fiel ihm auf – hat Ähnlichkeit mit dem Eigensheideweg, bevor dieser asphaltiert wurde.

Dieses alte Foto aus dem Besitz des Heimatbunds zeigt den Uetzer Schäfer Hennigs mit seiner Schafherde in der Eigensheide. Quelle: Repro Heimatstube

Ein Vergleich mit einem alten Foto, das zum Fundus der Heimatstube gehört, bestätigt diese Ähnlichkeit. Es ist im Büchlein „ Uetze an der Fuhse in alten Ansichten“ abgebildet, das der Heimatbund 1990 herausgegeben hat. Es zeigt den Uetzer Schäfer namens Hennigs, der mit einer Schafherde über den damals unbefestigten Weg durch die Eigensheide zieht. In dem Bildband kann man nachlesen, dass der Eigensheideweg einmal ein Teilstück der Peiner Heerstraße war, die Celle und Peine verband.

Dabei handelte es sich um einen alten Handelsweg, der vermutlich schon im Mittelalter bestand. „Trotz des stolzen Namens Heerstraße war er doch weiter nichts als ein breiter zerfahrener Feld- und Sandweg. Die schweren Frachtwagen hatten tiefe Fahrspuren hineingeschnitten, und mühsam waren vor allem im Winter die Ausweichmanöver“, schreibt der Heimatforscher Dieter Wittenberg in dem 1984 veröffentlichten Aufsatz „Die Heerstraße führte einst durch Uetze“.

Streit zwischen Fuhrleuten endet tödlich

Hin und wieder kam es zu einem Streit zwischen Fuhrleuten, auch Kärrner genannt, wenn sie sich begegneten und keiner dem anderen ausweichen wollte. Manchmal blieb es laut Wittenberg nicht bei Schimpfkanonaden und Drohgebärden. So gerieten sich am 19. Januar 1787 am Fissenberg zwischen Eddesse und Abbensen der Uetzer Fuhrmann Georg Meyer, der als gewalttätig bekannt gewesen sein soll, und zwei Kärrner aus Thüringen in die Haare. In Notwehr, wie es in alten Akten heißt, hätten die beiden Thüringer Meyer erschlagen.

Bei Hochwasser war die Furt unpassierbar

Die Peiner Heerstraße führte an der Wolfsförder Mühle bei Dedenhausen durch eine Furt. Bei Hochwasser und im Winter bei Eisgang war die Durchquerung der Fuhse an der Wolfsförder Mühle fast unmöglich. Deshalb versuchten die Kärrner, diese Stelle zu meiden. „Seit Errichtung des Abbenser Damms in den Jahren 1737/1738 versuchten sie, auf den Weg Uetze-Dollbergen-Oelerse auszuweichen“, berichtete der Dollberger Ortschronist Gustav Hennigs 1968 in dem Heimatblatt „Unser Kreis“.

Die Uetzer Bauern beschwerten sich darüber, dass nun dieser Weg stark zerfahren werde. Sie könnten noch nicht einmal mehr Mist zu ihren Äckern bringen. Der Uetzer Vogt verbot den Fuhrleuten die Nutzung dieses Weges. Doch nicht jeder hielt sich an dieses Verbot. Laut Hennigs wurde die Verbindung Uetze-Dollbergen-Oelerse schließlich nach 1870, also nach dem Bau der Eisenbahnlinie Lehrte– Stendal, zur Landstraße ausgebaut, die heute die Nummer 387 trägt.

