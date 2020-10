Eltze

Der Heimatverein Eltze ist auch in Corona-Zeiten aktiv. Eine besondere, in der Tat ein wenig ungewöhnliche Aktion in Zeiten von GPS ist die Anschaffung eines neuen Ortsplans. Der steht an der Peiner Straße/Ecke Am Heerberge, dort wo auch der veraltete hing. Der Plan soll all jenen bei der Orientierung helfen, die sich in dem östlichen Uetzer Ortsteil nicht auskennen.

„Wir hatten gesehen, dass Ortsfremde vor dem alten Plan standen und damit nicht klarkamen“, sagt der Vorsitzende des Eltzer Heimatvereins, Horst Wildhagen. Der alte Plan sei handgemalt und mindestens zwanzig Jahre alt und dementsprechend unaktuell gewesen. „Das hat uns auf die Idee gebracht: Der Heimatverein könnte dem Ort Eltze ja einen neuen Ortsplan besorgen.“ Gesagt, getan – Wildhagen machte sich schlau, wer denn so etwas anfertigen kann. Er wurde fündig über das Kartenprodukt KVplan und nahm Kontakt auf zu deren Machern, dem Essener Familienunternehmen Kommunalverlag Tacken.

Grundlage für Plan sind Google-Earth-Daten

Der erstellte jetzt einen Plan im Maßstab von 1:500. „Ich wusste gar nicht, dass die Karten nach Google Earth erstellen“, sagt Wildhagen beeindruckt. „So können sie jede Änderung im Ortsbild sehen und gleich aufnehmen.“ Genau daran krankte der alte Ortsplan: „Unser Neubaugebiet beispielsweise war da nicht verzeichnet.“ Das ist es jetzt, und auch ein Hinweis auf den Eltzer Friedhof fehlt nicht. Zwar konnte der, weil er außerhalb der Ortschaft liegt, nicht direkt dargestellt werden. „Aber auf der Straße, die dorthin führt, ist ein entsprechender Hinweis eingezeichnet“, sagt Wildhagen.

Die Endmontage, sprich: das Aufbringen der bedruckten, selbstklebenden Folie auf eine geeignete Platte, hat der Vereinschef gemeinsam mit dem Museumsbeauftragten Helmut Heim selbst erledigt und unter anderem die Luftblasen mit einem Rakel-Werkzeug herausgedrückt. „Auch wenn wir das in so großem Stile noch nie gemacht haben, ist es gut geworden“, sagt Wildhagen zufrieden. Der alte Ortsplan hat es nun ins Eltzer Heimatmuseum geschafft. Denn auch er ist ein Zeugnis der Heimatgeschichte, das erhalten werden soll.

Von Sandra Köhler