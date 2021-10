Uetze

Das Gemeinschaftsprojekt „Lebendiges Archiv“ von Heimatvereinen aus der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue nimmt Gestalt an. Wenn es nach der Regionalmanagerin der Leader-Region, Gudrun Viehweg, geht, werden noch in diesem Jahr vor historischen Gebäuden und an anderen geschichtsträchtigen Stellen in Uetze, Dollbergen, Hänigsen, Eltze sowie in anderen Orten der Region Aller-Fuhse-Aue Informationstafeln zur Heimatgeschichte stehen. Zur Region Aller-Fuhse-Aue gehören die Gemeinde Uetze, die Samtgemeinden Flotwedel und Wathlingen sowie der Celler Stadtteil Altencelle.

Hinweisschilder sollen zum Beispiel in Uetze vor dem alten Postamt und der Mühle Amme, in Hänigsen vor der Bockwindmühle und an den Teerkuhlen, in Eltze vor dem Heimatmuseum und der alten Schule aufgestellt werden. Einige Tafeln werden an Ereignisse und Einrichtungen erinnern, die man heute an Ort und Stelle nicht mehr erkennen kann. So gab es früher in Dollbergen eine Badeanstalt. Desweiteren sind archäologische Funde im Dollberger Baugebiet am Birkenweg entdeckt worden.

Am Baugebiet am Birkenweg in Dollbergen soll ein Schild auf die archäologischen Funde hinweisen, die dort entdeckt worden sind. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

QR-Code führt zur Homepage

Auf jeder Erläuterungstafel wird neben einem Erläuterungstext ein QR-Code abgebildet sein, der hauptsächlich jüngere Menschen ansprechen und deren Interesse an Heimatgeschichte wecken soll. Mit dem QR-Code werden Interessierte zum gemeinsamen Internetauftritt der beteiligten Vereine gelangen. Dort finden sie vertiefende Informationen über die historischen Stätten.

Das frühere Uetzer Postamt steht an der Kirchstraße. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Fast alle Heimatvereine haben laut Viehweg inzwischen dem Grafikbüro zugearbeitet, das die Schilder gestalten soll. Die Schilder sollen zum Teil an den Gebäuden, zum Teil an frei stehenden Ständern angebracht werden. Die Aufträge für die Anfertigung der Informationstafeln und der Ständer müssen noch erteilt werden. „Ich hoffe, dass die Schilder im Dezember aufgestellt werden“, sagt Viehweg.

Vereine stellen sich im Internet vor

Der gemeinsame Internetauftritt ist der zweite Teil des Projekts „Lebendiges Archiv“. Auf der Internetseite stellen sich die Heimatvereine vor. Auf der Homepage werden auch zwei Landkarten abgebildet sein. Ein Plan soll das Auffinden der Informationstafel erleichtern. Der zweite soll Auskunft darüber geben, wo die Heimatvereine ihre Räume haben. Die Vereine sollen möglichst einmal im Monat auf der Internetseite immer wieder Anekdoten und andere Beiträge zur Heimatgeschichte veröffentlichen. „Damit es eine aktive Seite ist“, sagt Viehweg.

Nach ihren Angaben kostet das Projekt fast 40.000 Euro. Die Region Hannover übernimmt 60 Prozent der Kosten, die den Heimatvereinen aus der Gemeinde Uetze entstehen. Der Lüneburgsche Landschaftsverband erstattet den Vereinen aus dem Landkreis Celle dagegen lediglich 45,5 Prozent der Ausgaben.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller