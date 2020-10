Altmerdingsen

Ferien auf dem Reiterhof – für viele Kinder ist das ein Traum, der für einen Teil aber nicht erschwinglich ist. Acht Kindern und Jugendlichen aus finanziell und sozial benachteiligen Familien, teilweise mit Fluchthintergrund, ermöglichten Reittherapeutin Regina Richter und Sandra Körtke, Ehrenamtskoordinatorin für Geflüchtete bei der Diakonie, nun eine Reiterfreizeit auf Richters Pferdehof in Altmerdingsen. Vier Tage lang lernten die Teilnehmer den Umgang mit dem Pferd – und auch etwas fürs Leben.

„Heidi, Heidi!“ ruft die eine Gruppe, „Giovanni, Giovanni!“ tönen die Anderen auf dem Reitplatz. Sie feuern die Pferde an, auf denen gerade ihre Teammitglieder um den Sieg kämpfen. Langsam füllen sich die beiden Behälter, in denen die Reiter aus ihrem Becher das Wasser gießen, was sie auf dem Weg nicht verschüttet haben. Als das Spiel vorbei ist, wird der Inhalt der beiden Behälter gemessen. „Gleichstand – beide Teams haben gewonnen!“, verkündet Richter und so dürfen sich alle Teilnehmer zur Belohnung eine Süßigkeit nehmen.

Herbstfreizeit gibt es seit 2015

Dies und weitere Spiele bilden am Freitag den Abschluss der Herbstfreizeit, die Richter und Körtke seit 2015 jedes Jahr gemeinsam organisieren. Viele der Kinder und Jugendlichen hier haben eine Migrationsgeschichte, einige eine eigene Fluchterfahrung, finanziell benachteiligt sind sie alle. Damit die Familien nur einen kleinen Betrag selbst zahlen müssen, unterstützen der Uetzer Sozialfonds und das Diakonische Werk Niedersachsen das Projekt mit Geld. In diesem Jahr ist die Gruppe coronabedingt etwas kleiner als sonst und die Teilnehmer älter. Die Maske ist auch beim Reiten Pflicht.

In den vier Tagen haben die Kinder und Jugendlichen den Umgang mit den Pferden gelernt und fühlen sich mittlerweile recht sicher auf den Tieren. Quelle: Elena Everding

Der Reiterhof ist für die Jugendlichen eine geschützte Atmosphäre, in der sie sich ausprobieren und neu kennenlernen können. „Ein Mädchen hatte erst Angst vor Pferden, die sie dann überwunden hat“, sagt Körtke. Sie lernen hier, dass das Tier unmittelbar auf sie reagiert, je nachdem, wie sich die jungen Reiter verhalten. „Es ist wichtig, dem Pferd mit Respekt und Anerkennung zu begegnen“, sagt Richter.

Mädchen zeigen, dass sie anpacken können

Besonders die Mädchen machten zudem eine weitere, neue Erfahrung: Sie erleben Selbstbewusstsein, zum Beispiel, wenn sie alleine das Pony führen dürfen. Zudem baute die Gruppe gemeinsam zu Beginn der Freizeit ein neues, großes Tipi auf. Das hatte die „Aktion Kindertraum“ gesponsert, nachdem der alte Unterschlupf in die Jahre gekommen war. „Hier haben vor allem die Mädchen gezeigt, dass auch sie kräftig anpacken können“, sagt Richter. „Wir haben das Zelt wie ein richtiges Team zusammengebaut“, erzählt Temina (13) stolz.

Als das Tipi dann stand, eröffnete die Gruppe es mit einem Lagerfeuer und Marshmallows – für Mati (13) das Highlight der Woche. Er will unbedingt wieder auf den Reiterhof kommen, so wie viele der anderen Teilnehmer. Susanne (13) hat der Ausritt am besten gefallen, und für Nuat (12) ist klar: „Mir macht das schnelle Reiten am meisten Spaß!“ So fanden sie alle etwas, was sie ganz besonders begeistert hat – und nehmen weitaus mehr als nur schöne Erinnerungen aus diesen Ferien auf dem Reiterhof mit.

