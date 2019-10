Uetze

Mit dem Herbst beginnt die Saison der Laternumzüge – auch in Uetze. Wir haben eine Übersicht über die Termine zusammengestellt.

26. Oktober 2019

Den Laternenumzug in Eltzeorganisiert die Freiwillige Feuerwehr des Ortes. Start: 18 Uhr an der Heimatstube 1 an der Bornstraße. Der Umzug endet am Feuerwehrhaus,...