Uetze

In Dollbergen und in Hänigsen steht auf dem jeweiligen Edeka-Parkplatz, Fuhsestraße und Am Kindergarten, eine mobile Teststation. Dort können sich die Menschen mit und ohne Anmeldung auf das Coronaviurs testen lassen – und zwar montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Apotheca Uetze: Das Team der Apotheke im Gesundheitszentrum, Burgdorfer Straße 25, bietet Schnelltests an, für die sich Interessierte ausschließlich online unter www.apotheca-uetze.de anmelden können. Für Dienstag, 4. Januar, gibt es noch freie Termine bis 18 Uhr. Am 5. Januar wird nur von 9.20 bis 10.10 Uhr getestet, am 6. Januar von 9 bis 17.30 Uhr, am 7. Januar von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 8. Januar, von 9 bis 12 Uhr.

Tamedes-Testzentrum: Für das Testen in der Tamedes-Körperwerkstatt, Talstraße 7, können sich Uetzerinnen und Uetzer online anmelden unter www.tamedes.de und einen Termin buchen – montags bis freitags von 11.30 bis 13 Uhr und von 17 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 11 Uhr. Zudem ist eine telefonische Anmeldung unter (05173) 3022131 montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr möglich.

Testzentrum Uetze: Die Teststation öffnet montags von 9 bis 18 Uhr sowie dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr in der Kaiserstraße 19; Kunden nutzen den Haupteingang des Gebäudes. Dafür können sich Uetzerinnen und Uetzer online unter www.testzentrum-uetze.de oder unter Telefon (05173) 3139025 anmelden. Wer Wartezeit mitbringt, kann auch ohne Termin vorbeikommen und am Haupteingang klingeln.

Von Anette Wulf-Dettmer