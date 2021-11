Hänigsen

Zum ersten Advent gehört in Hänigsen seit einigen Jahren eine in der Kunstspirale organisierte Lesung. Und die gibt auch in diesem Jahr – wenn auch auf einem Terrain, das für eine Veranstaltung von Dorftreff und Kunstspirale ungewohnt ist: dem Haus der Begegnung neben der evangelischen St.-Petri-Kirche. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 28. November, um 16 Uhr.

Mit dem Schriftsteller und Historiker Richard Birkefeld haben die Veranstalter einen guten Bekannten gewinnen können. Das Thema der Lesung, die Kurzgeschichten aus Birkefelds eigener Feder, ist mindestens genauso spannend wie unadventlich: Hinter dem Titel „Der Attentäter“ verbirgt sich eine Anleihe auf das Attentat, das Georg Elser am 8. November 1939 auf Adolf Hitler verübte.

Birkefeld bereits mehrfach ausgezeichnet

Birkefeld studierte von 1985 bis 1991 Geschichte und Politik an der Leibniz-Universität Hannover. Seine Magisterarbeit beschäftigte sich mit der Entwicklung des Zuschauersports in den 1920-er Jahren am Beispiel des Eilenriederennens in Hannover. Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar, am Institut für Bau- und Kunstgeschichte und im Historischen Museum Hannover war er an diversen Ausstellungs- und Katalogprojekten beteiligt.

Im Jahr 2002 veröffentlichte Birkefeld zusammen mit seinem Historikerkollegen Göran Hachmeister den zeitgeschichtlichen Roman „Wer übrig bleibt, hat recht“. Dieser wurde 2003 mit dem Friedrich-Glauser-Preis für das beste Debüt und mit dem 3. Platz des Deutschen Krimipreises ausgezeichnet. In der dänischen Übersetzung wurde das Buch 2012 für den skandinavischen Palle-Rosenkrantz-Preis nominiert und die französischen Ausgabe für den Prix des Lecteurs Rue des Livres 2013.

Eintritt ist frei

Weitere Romane von Birkefeld sind „Deutsche Meisterschaft“ (mit Göran Hachmeister) und „Tod einer Stracke“. Zusammen mit Susanne Mischke und Cornelia Kuhnert betätigt er sich auch als Herausgeber verschiedener Anthologien.

Einlass zu der Lesung ist bereits ab 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern angenommen. Es gelten die zum Zeitpunkt der Lesung gültigen Corona-Regeln.

Von Sandra Köhler