Katensen

Der Lockdown ist genau die richtige Zeit, um eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und alte Fotos und Filme zu sichten. Genau darum bittet Otto Brandes alle Katenser. Besonders sucht er nach Bildquellen, die Straßen und Häuser – auch solche im Rohbau – oder das dörfliche Leben in Katensen zeigen. „Schon mein Vater war im Heimatverein sehr aktiv, und da habe ich wohl etwas geerbt“, sagt Brandes. Doch statt die Ortsgeschichte aufzuschreiben, will der Rentner sie lieber ins Bild setzen – ins bewegte. Ein Film soll entstehen. „So ist es ansprechender“, sagt er.

„ Katensen gestern und heute“: Teil 2 soll entstehen

Erfahrung mit Digitalisierung, Filmschnitt und Vertonung hatte der Katensen bereits im vergangenen Jahr gesammelt. „ Katensen gestern und heute“ heißt der 30-mimütige Film, den er aus authentischen Bildquellen zusammengestellt hat. „Da habe ich beispielsweise Gebäude in früherer Zeit und wie sie jetzt aussehen zusammengestellt“, sagt Brandes. Auch für den neuen Streifen hat er bereits einiges an Material zusammengetragen, etwa mithilfe des Heimat- und des Schützenvereins. Doch hofft er zusätzlich auf Fundstücke aus den Fotoalben, Videosammlungen und Regalen der Katenser. Auch alte Schmalfilme sind willkommen.

Wer etwas zur Verfügung stellen will, kann unter der Telefonnummer (0 51 73) 4 33 einen Termin zur Abholung vereinbaren. Nach der Digitalisierung gibt es die Schätze unversehrt zurück. Dem Filmemacher schwebt vor, den Streifen im Herbst im Schützenheim zu zeigen. „Dann ist die richtige Zeit dafür, und Corona lässt es hoffentlich auch zu“, sagt er.

Von Sandra Köhler