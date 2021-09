Uetze

Im Uetzer Gasthaus Neuer Garten geht es im August 1705 hoch her. Es ist ein heißer Tag in der Erntezeit. Nach getaner Arbeit auf den Feldern kehren einige Uetzer Bauern in die Wirtschaft ein, um ihren Durst zu löschen. In der Gaststube sitzen bereits einige Gäste, die dem Alkohol schon reichlich zugesprochen haben: Bothmersche Dragoner.

Die Soldaten des stehenden Heeres des Celler Herzogs sind bei den Bauern in Hänigsen und Uetze einquartiert. Die Uetzer sind auf die Dragoner nicht gut zu sprechen. Immer wieder kommt es laut Heimatforscherin Gertrud Schumacher zu Reibereien. Auch an diesem Abend geraten Einheimische mit den Soldaten in Streit. Diesmal artet der Konflikt sogar in eine blutige Auseinandersetzung aus. Die Dragoner zücken ihre Säbel und richten Lüder Wrede, genannt Burenwrede, aus Benrode und dem Uetzer Jakob Koch übel zu. Sie schlagen Wrede die linke Hand ab und fügen Koch schwere Kopfverletzungen zu.

Celler Herzog lässt Hand aus Messing anfertigen

Die Bluttat kam dem damaligen Celler Herzog Georg Wilhelm zu Ohren. Er ließ, wie der frühere Uetzer Lehrer Ernst Wenig 1953 in der Zeitungsbeilage „Unser Kreis“ berichtete, für Wrede eine Hand aus Messing anfertigen, die er über seinen Armstumpf stülpen konnte. Der Herzog habe sie persönlich kurz vor seinem Tod Wrede überreicht, schreibt Wenig. Für die an dem Streit beteiligten Dragoner war das ein Spießrutenlaufen. Die beiden Hauptschuldigen wurden zu Zwangsarbeit auf dem Lüneburger Kalkberg verurteilt.

Diese Hochzeitsgesellschaft feiert 1920 im neuen Garten. Quelle: privat

Wrede sei nicht über den Verlust seiner Hand hinweggekommen, schreibt Schumacher in der Uetzer Chronik. Denn er konnte keine Feldarbeit mehr verrichten. Er starb 1711. „Aus Grämnis, da ihm sechs Jahre zuvor die Bohtmerschen Dragoner die linke Hand glatt abgehauen“, steht im Kirchenbuch.

Die Geschichte des Neuen Gartens beginnt 1613. In diesem Jahr erwarb der Uetzer Vogt Christoffer Utermark den Kohlgarten des Uetzer Ritterguts. Daher kommt auch der Name des Wirtshauses. Dem damaligen Gutsbesitzer Jacob von Saldern kam Utermarks Interesse an dem Grundstück gelegen, weil er verschuldet war. Wahrscheinlich begann Utermark noch im selben Jahr damit, auf dem Grundstück das heute noch stehende Fachwerkhaus zu bauen.

Eröffnung einer Bierschenke wird 1634 beantragt

Utermark vererbte das Haus an seinen Sohn Jacob. Dieser beantragte Anfang 1634 bei der herzoglichen Regierung, in dem Gebäude eine Herberge und eine öffentliche Bierschenke einrichten zu dürfen. In dem Schreiben erwähnt Jacob Utermark, dass sein Vater das Haus vor 21 Jahren gebaut habe. Herzog August, der 1624 das Uetzer Gut erworben hatte, erlaubte die Eröffnung eines Gasthauses.

„Der Name Neuer Garten ist wahrscheinlich mit oder kurz nach der Erteilung der Konzession entstanden. Jedenfalls ist er vor 1634 nicht bekannt“, berichtete der Heimatforscher Berthold Bode 1971 in „Unser Kreis“. Nach Gertrud Schumachers Angaben erhielt Utermark nach zwei Jahren einen Dauerkonzession. Damals habe es noch zwei weitere Gaststätten in Uetze gegeben, und zwar an der Kirchstraße und am Thielenplatz.

Vereine feiern rauschende Ballnächte

1901 wurde ein Saal an den Neuen Garten angebaut. Der Saal erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg seine Blütezeit, als die Uetzer Nachholbedarf an Vergnügungen hatten und sich nur wenige einen Fernseher leisten konnten. Filme flimmerten im Saal über eine Leinwand. Vereine feierten rauschende Ballnächte. Eine Tanzschule gab im Saal Tanzunterricht. Das Staatstheater Braunschweig gastierte dort. Catcher und Boxer stiegen zu Kämpfen in den Ring.

Diese alte Ansichtskarte des Neuen Gartens zeigt, dass früher einmal vor dem Gasthaus eine Leuna-Tankstelle war. Quelle: Privat

Lesen Sie auch: Teil 1: Die älteste Urkunde ist eine Fälschung

Teil 2: Herzog August kauft 1624 den Junkernhof für seine „Schöne Ilse“

Teil 3: Der Soldatenkönig wechselt auf Fahrt nach Hannover in Uetze seine Pferde

Teil 4: Wiederaufbau der Uetzer Kirche führt zum Streit

Teil 5: Auf dem Uetzer Markt tanzt der Bär

Teil 6: Uetzer haben in Kriegen viel Leid erfahren

Teil 7: Pest radiert im Dreißigjährigen Krieg halb Uetze aus

1996 schloss das Gasthaus seine Pforten. Acht Jahre später wollte der damalige Eigentümer Rainer Homann aus dem seit einigen Jahren ungenutzten Saal ein Kulturzentrum machen. Die Region Hannover versagte dafür die Genehmigung. 2006/2007 renovierte Homann die seit zehn Jahren geschlossene Gaststätte, um sie selbst zu betreiben. Doch schon Weihnachten 2007 stellte er den Betrieb ein.

Ein klassischer Gaststättensaal fehlt in Uetze Uetzer können derzeit nicht in ihrem Heimatort in einem klassischen Gaststättensaal feiern, der mehr als 100 Gästen Platz bietet. Der Saal des historischen Neuen Gartens wird seit den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts nicht mehr als solcher genutzt. Ein Saal gehört auch zum Hotel Deutscher Kaiser des Gastwirts Hans-Jürgen Schasse. Seit dem Lockdown im vorigen Jahr hängt im Schaukasten neben dem Eingang ein Zettel „Heute geschlossen“. Schasse hat auch nicht vor, sein Hotel mit Restaurant und Saal wieder zu öffnen. Aus gesundheitlichen Gründen mache er das nicht, sagt der 79-Jährige. Für Großveranstaltungen, die nicht im Freien stattfinden sollen, steht seit mehr als 15 Jahren im Gewerbegebiet Traditional Life an der Benroder Straße die Halle 9 zur Verfügung. Sie ist aber kein klassischer Gaststättensaal, sondern eher eine Eventhalle. Darin können sogar bis zu 500 Gäste feiern.

2016 kam das historische Fachwerkhaus unter den Hammer. Eine Uetzerin ersteigerte es für 70.000 Euro. Heute ist das Baudenkmal, an dem der Zahn der Zeit nagt, ein Wohnhaus.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller