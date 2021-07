Uetze

Nach Ende der Corona-Pandemie werden mehr Mitarbeiter der Uetzer Gemeindeverwaltung als vor der Epidemie zu Hause arbeiten – davon geht Bürgermeister Werner Backeberg aus. „Das wirkt sich auch auf die Planung der Rathauserweiterung aus“, sagte er beim jüngsten Treffen mit den Ortsbürgermeistern. Die Verwaltung überprüfe deshalb noch einmal den Raumbedarf.

Während des Lockdowns hat das Thema Homeoffice nach seinen Angaben für die Verwaltung an Bedeutung gewonnen. „Da hat die Pandemie wie ein Katalysator gewirkt“, berichtete der Bürgermeister. Über die Arbeit im Homeoffice müsse sich die Verwaltung weiter Gedanken machen. Die Ausstattung für die Arbeit in den eigenen vier Wänden werde verbessert, kündigte Backeberg an. „Niemand möchte gern fünf Tage in der Woche zu Hause arbeiten“, sagte er. Schließlich würde man dadurch die Anbindung an die Kollegen verlieren. Trotzdem werde die Nachfrage nach dem Homeoffice steigen. Daher müsse die Verwaltung noch einmal den künftigen Raumbedarf für das Personal überprüfen.

Eventuell reicht eine Dockingstation aus

„Wir sind noch nicht so weit, dass wir genau sagen können, wie viele Quadratmeter wir einsparen können“, teilt Gemeindesprecher Andreas Fitz mit. Das sei eine Frage der künftigen Arbeitsplatzgestaltung. Bisher habe jeder seinen festen Arbeitsplatz im Rathaus. Möglicherweise reiche künftig eine Dockingstation für mobile Endgeräte aus. Dann könnten mehrere Mitarbeiter flexibel ein Büro nutzen. „Das muss aber noch alles genau ermittelt werden“, betont Fitz.

Backeberg wies die Ortsbürgermeister darauf hin, dass inzwischen die Einwohner nur noch für Kraftfahrzeugangelegenheiten einen Termin für einen Besuch im Rathaus vereinbaren müssen. „Wir sind seit dem 1. Juli wieder in der Lage, zu sagen, dass wir im Normalmodus sind“, stellte er fest. Trotzdem sollten Besucher weiterhin nach Möglichkeit Termine absprechen. „Das ist ein probates Mittel, um Wartezeiten zu verhindern“, sagte Backeberg. Außerdem könnten sich die Mitarbeiter auf das Gespräch vorbereiten.

Einwohner müssen auf Autozulassung warten

Obershagens Ortsbürgermeister Andreas Staas berichtete, dass sich Einwohner bei ihm darüber beklagt hätten, dass sie nach wie vor vier Wochen auf einen Termin für die Zulassung ihres Autos warten müssten. „Vier Wochen hatten wir total geschlossen. Das schieben wir vor uns her“, antwortete Backeberg darauf.

Staas’ Eltzer Kollege Hans-Herrmann Brockmann bemängelte, dass die Ortsfeuerwehren keine Informationen bekämen, welche Einwohner ihres Ortes mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert sind. Hin und wieder müssten Feuerwehrleute eine Wohnungstür aufbrechen, weil in der Wohnung eine hilflose Person vermutet werde. Dabei könnten Feuerwehrleute in Kontakt mit einer hoch infektiösen Person geraten, gab Brockmann zu bedenken. Eine Information der Feuerwehr sei wegen des Arztgeheimnisses und des Datenschutzes nicht möglich, entgegnete Backeberg: „In der Pandemie ist alles aufgehoben worden, nur der Datenschutz nicht.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller