Uetze

Am heutigen Donnerstag beginnt die Amtszeit des neuen Uetzer Schiedsmanns Horst Schrage. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen übernimmt die ehrenamtliche Aufgabe von Albrecht Matern, der zehn Jahre lang als Schlichter für die Menschen in Dedenhausen, Dollbergen, Eltze und Uetze gearbeitet hat. Zur Übergabe der Urkunden ist der Direktor des Amtsgerichts Burgdorf Andreas Henze, am Mittwoch nach Uetze gekommen.

Amtsgerichtsdirektor Andreas Henze (rechts) übergibt Horst Schrage die Ernennungsurkunde zum Schiedsmann. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Für Matern hatte Richter Henze gleich zwei Urkunden dabei, eine zum Abschied und eine für das zehnjährige Engagement – zwei Amtsperioden – im Dienstes eines friedlichen Miteinanders der Bürger in Uetze. Um das friedliche Miteinander geht es auch Schrage. „Ich bin neu in der Gemeinde Uetze, fühle mich hier sehr wohl und will den Menschen etwas zurückgeben, indem ich mich ehrenamtlich engagiere“, sagte er am Mittwoch bei seiner Amtsführung. „Ich denke aber auch, dass der Kontakt zu vielen Menschen mir selbst etwas bringt.“

„Man erfährt viel über die Menschen und ihr Leben“

Das bestätigte sein Vorgänger Matern. „Man kommt in Kontakt und erfährt viel über die Menschen und ihr Leben.“ Und zwar über die eigentliche Schlichtung hinaus. „Um einen Termin für ein Schlichtungsgespräch abzusprechen, fahre ich zur Gegenpartei hin, denn kaum jemand steht heute noch im Telefonbuch. Bei diesen Hausbesuchen habe ich ganz viele positive Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Menschen gemacht.“

75 Schlichtungsgespräche in zehn Jahren

Matern konnte alle seine Fälle abschließen. „Die letzten beiden am Dienstag“, sagte er. Insgesamt 75 Schlichtungsverhandlungen hat der 72-Jährige in seiner zehnjährigen Amtszeit geführt. „Zusätzlich gab es zahlreiche Tür- und Angelfälle, das heißt, es haben mich Bürger bei Streitigkeiten um Rat gefragt und das Problem dann selbst gelöst.“

Bevor streitende Parteien vor Gericht ziehen, können sie den Schiedsmann bitten zu vermitteln. Ein Schiedsmann müsse weder richten noch entscheiden, sagte Amtsrichter Henze. „Das ist wichtig, denn die Streitparteien müssen ihn nicht von ihrer jeweiligen Sicht der Dinge überzeugen. Der Punkt ist: Ein Schiedsmann ist nicht gefährlich für die Betroffenen, aber er kann Anstöße geben, wie ein Konflikt gelöst werden könnte.“ Wo eine Chance bestand, habe Albrecht Matern die Fälle in guten Bahnen gebracht, sagte Henze lobend. Matern wiederum bedankte sich für die Unterstützung von vielen Seiten. So habe er zahlreiche Fortbildungen auf Kosten der Gemeinde absolviert. Fortbildungsseminare für seine neue Aufgabe will auch Schrage in den nächsten Wochen besuchen.

Hier ist der Schiedsmann zuständig

Die Bürger können sich an ihren Schiedsmann wenden, wenn es um Nachbarschaftsstreit, Ehrverletzungen, Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, vermögensrechtliche Ansprüche, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichte und fahrlässige Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung geht. Bei diesen Delikten sieht das Gesetz sogar vor, dass zunächst ein Schlichtungsversuch mit einer Schiedsperson unternommen wird, um die Gerichte zu entlasten. Wie Bürger Kontakt zu Schrage aufnehmen können, wird die Gemeinde Uetze demnächst auf ihrer Homepage unter dem Suchwort Schiedsamt veröffentlichen.

Von Anette Wulf-Dettmer