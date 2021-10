Dollbergen

Mehr als 30 Stunden konnten htp-Kunden aus der Uetzer Ortschaft Dollbergen und dem Nachbardorf Eddesse (Landkreis Peine) am Dienstag und am Mittwoch weder telefonieren noch im Internet surfen. „Seit 11 Uhr am Dienstag sind sowohl Internet als auch Telefon total tot“, klagte am Mittwochnachmittag der Dollberger Hans-Joachim Baar. Die htp-Sprecherin Astrid Kauer bestätigte die Störung „im Bereich Dollbergen und Eddesse“.

„Bei Tiefbauarbeiten einer anderen Firma wurde unsere Trasse durchbohrt“, berichtete Kauer. Htp habe eine neue Trasse legen müssen. Dafür seien umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich gewesen. Diese seien inzwischen abgeschlossen. „Nun muss das defekte Glasfaserkabel herausgezogen und das neue Glasfaserkabel über eine Länge von über zwei Kilometer wieder eingeblasen werde“, sagte Kauer. Anschließend müssten die Enden wieder miteinander gespleißt – also verbunden – werden.

Am Abend sollten die Anschlüsse wieder funktionieren

Kauer rechnete mit dem Ende der Arbeiten bis zum Mittwochabend. Anschließend sollten alle Anschlüsse wieder funktionieren. „Unter der Voraussetzung, dass keine weiteren Schwierigkeiten auftreten“, fügte die Firmensprecherin hinzu.

Htp-Kunde Baar ist auf das Telekommunikationsunternehmen wegen dessen Informationspolitik schlecht zu sprechen. Er kritisiert, dass das Unternehmen nicht auf seiner Homepage auf die Störung und deren Grund hingewiesen habe. Als er bei der Hotline der Firma angerufen habe, habe er auch keine befriedigende Antwort erhalten, bemängelt er.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller