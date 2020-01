Uetze-Obershagen

Der Angriff kam quasi aus dem Hinterhalt: Ein Spaziergänger hatte auf einem Feldweg in Uetze-Obershagen einen großen Mischlungshund sowie dessen Begleiter – ein 30 bis 35 Jahre altes Pärchen – schon passiert, als er plötzlich einen stechenden Schmerz spürte. Der Hund hatte ihn von hinten in den linken Oberschenkel gebissen. Als er sich umgedreht habe, sei das Tier bereits wieder an der Seite der Frau in etwa fünf Metern Entfernung gewesen, berichtet der Fußgänger der Polizei.

Beißattacke auf dem Feldweg nach Hänigsen

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Geschädigten am Donnerstag um 16.30 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung des Kampsweg in Richtung Hänigsen. Als der Mann das Paar auf die Attacke ihres Hundes – ein Collie-Schäferhund-Mischling – angesprochen habe, sei es zum Streitgespräch gekommen. Anstatt sich zu entschuldigen, habe die Frau gereizt und aggressiv reagiert und sei mit dem Hund einfach weitergegangen, gab der Spaziergänger bei der Polizei zu Protokoll. Der Mann habe sich aus der Sache herausgehalten und nur zu ihm gesagt „Das hat er noch nie getan“. Dann sei auch er weitergegangen.

Halterin hat auffällige Tätowierung

Nach Angaben des Geschädigten ist die Frau 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 groß, kräftig und untersetzt. Sie trug auffallend dunkle, kurze Haare und eine Tätowierung an der linken Außenwade. Der Mann soll im gleichen Alter und circa 1,80 Meter groß, kräftig und untersetzt sein und dunkle Haare haben. Wer Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann, den bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 925-430 zu melden.

