Dedenhausen

Es gab kein Entkommen: Doreen Heuer ist so begeistert gewesen, dass sie unbedingt jedem Besucher in ihrem Garten die blühende Bananestaude zeigen musste. „Jeden habe ich einmal zu der Stelle mitgenommen, weil ich einfach so begeistert bin, dass sie gerade jetzt zu diesem Ereignis blüht“, sagte sie. Das komme nur alle drei bis vier Jahre vor. Es passte also, dass sie bei der Aktion Gartenspaziergang, die die Zukunftswerkstatt Dedenhausen für vergangenen Sonntag organisiert hatte, ihren ganzen Stolz präsentieren konnte.

Elf Dedenhäuser Familien öffneten die Pforten ihrer Gärten. „Wir gehen viel im Ort spazieren und kannten bislang die Häuser nur von vorne“, sagte Klaus Strotmann, der mit Olivia Marschner seit drei Jahren in Dedenhausen lebt. „Es ist schön und spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.“ Außerdem sei es eine gute Möglichkeit, sich Anregungen für die Gestaltung des eigenen Gartens zu holen, sagte Marschner.

Familie Brandes keltert Wein aus eigenen Trauben

„Jeder gestaltet seinen Garten anders. Ich halte es für eine großartige Idee“, sagte Reinhard Brandes, der Besuchern den Zugang zum eigenen Idyll gestattete. Besonders viele Fragen kamen zu den angepflanzten Weintrauben auf, die er mit seiner Frau Hilde aus Ungarn mitgebracht hatte. „Im vergangenen Jahr haben wir die Trauben erstmals gekeltert“, berichtete er. Bestimmt wird das Aussehen des Gartens von Heidepflanzen. Die Sommerheide blüht noch, die Winterheide ist im Januar an der Reihe. „Der Garten ist ein schöner Ausgleich. Es freut mich, wenn etwas wächst und blüht“, sagte Reinhard Brandes.

Hilde und Reinhard Brandes lassen es sich gern in ihrer sogenannten Cappuccino-Ecke am Gartenteich gut gehen. Quelle: Mark Bode

Zur Galerie Teiche und italienisiche Statuen, Weinreben und Bananenstauden, Spielgeräte und Spielereien: Die Aktion Gartenspaziergang der Zukunftswerkstatt offenbart eine große Vielfalt.

Einige Häuser weiter gestand Hagen Küster ganz offen, dass er nicht gerade über einen grünen Daumen verfüge. Dennoch halten er und seine Frau Uschi sich gern im 4300 Quadratmeter großen parkähnlichen Garten auf. Sie haben eine besondere Vorliebe für italienische Statuen. Auf ihrem Rundweg kamen die Besucher – in den ersten beiden Stunden zählte Küster bereits 200 Interessierte – an den zahlreichen rund 600 Kilogramm schweren Figuren aus der römischen Mythologie wie Apollo, Helios, Venus und Michelangelos David vorbei.

Erfrischung im eigenen Schwimmteich

Immer wieder mussten Waltraud und Reinhard Bührig den Besuchern erzählen, wie sie ihren Schwimmteich im Garten angelegt haben. „Es ist toll, morgens nach dem Aufstehen einmal ins Wasser zu gehen und danach in Ruhe zu frühstücken“, sagte Reinhard Bührig. 1,20 bis zwei Meter ist der Teich tief, zehn Meter lang und fünf Meter breit. „An den Seiten gibt es Regenerationsbereiche“, sagte er. Dort können unter anderem Seerosen und Schilf wachsen. „Wir haben keine Probleme mit Algen, auch nicht nach den heißen Tagen“, berichtete er stolz.

Im Garten von Monika und Robert Seligmann gibt es viele liebevoll gestaltete Details zu entdecken. Quelle: Mark Bode

Monika Seligmann liebt es, gebrauchten Dingen neues Leben einzuhauchen. In ihrem Garten werden alte Schuhe als Blumentöpfe genutzt. Ein alter Stuhl wurde in der Hälfte durchgesägt und dient jetzt als Regal für einen kleinen Blumentopf. Angemalte Flaschen hängen auf dem Kopf in einem Blumenbeet. „Mein Mann wollte neulich nicht zum Altglascontainer. Da habe ich gedacht, dass wir die Flaschen farbig gestalten und aufstellen können“, sagte Seligmann.

„Kinder-Garten“ bietet viele Spielmöglichkeiten

Nancy und Malte Neumann mussten sich von Besuchern immer wieder die Frage anhören, wie viele Kinder sie haben. „Es sind nur zwei“, war ihre Antwort. „Einige vermuteten, dass wir mehr haben oder ich als Tagesmutter arbeite“, sagte Nancy Neumann. Denn in ihrem sogenannten „Kinder-Garten“ befinden sich reichlich Spielmöglichkeiten: Schwimmbecken, Rutsche, unterschiedliche Spielsachen und ein Trampolin mit einer Sprinkleranlage zum Erfrischen an heißen Tagen. Auch die insgesamt fünf Kaninchen begeisterten die Gäste.

Auf ihre blühende Banane ist Doreen Heuer besonders stolz. Quelle: Mark Bode

Bei Doreen und Uwe Heuer galt das Interesse neben der blühenden Banane der finnischen Kota, einem Tipi-ähnlichen Gartenhäuschen mit mehr als vier Metern Durchmesser. „Wenn es abends kühler wird, kann man sich darin gut aufhalten und sogar Feuer anmachen“, sagte Uwe Heuer.

Von Mark Bode