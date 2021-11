Uetze

Seit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Boosterimpfung aufrief, sind die Termine bei vielen Hausärzten ausgebucht. Die Gemeinde Uetze wollte das so nicht stehen lassen. Sie hat am Sonntag ein Impfzentrum im Rathaus eingerichtet. Annähernd 500 Menschen kamen. Die vorbereiteten Dosen reichten allerdings nur für 300 Uetzerinnen und Uetzer; 200 mussten ungeimpft den Heimweg antreten. Die Organisatoren zeigten sich mit der großen Akzeptanz des Impfangebots zufrieden.

Warteschlange reicht bis an die Kaiserstraße

Mehr als 500 Menschen hatten sich Sonntagfrüh auf den Weg zur Marktstraße gemacht und standen teilweise schon vor Sonnenaufgang vor der zu diesem Zeitpunkt noch verschlossenen Rathaustür. Günter Bieler war einer von ihnen. Er war schon um 7 Uhr da, stand an Position eins der Warteschlange, die 300 Meter weit bis zum Kreisel an der Kaiserstraße reichte.

Viele zeigten sich froh, dass sie im Rathaus die Möglichkeit bekamen, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Der verspätete Beginn um 10.30 Uhr anstatt wie angepeilt um 9 Uhr tat der guten Laune der Wartenden keinen Abbruch. „Die Wochenendzeit ist ideal. Ich habe den Helfern meinen Respekt gezollt“, sagte beispielsweise Markus Kirchner, der mit Kritik an der allgemeinen Impfpraxis nicht sparte: „Wer arbeiten geht, hat ja gar keine Chance, sich in der Woche impfen zu lassen“, sagte der 49-Jährige.

Es kommen deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner zum Rathaus, als Impfdosen vorhanden sind. Quelle: Niklas Borm

Die Freude über den Impferfolg teilten auch die Johanniter. Diese betrieben das improvisierte Impfzentrum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Wir sind außerordentlich froh, dass die Menschen kommen und den Wunsch und Willen haben, sich impfen zu lassen“, sagte Sylke Heun, Sprecherin der Johanniter-Unfallhilfe Hannover. Vielfach hätten es die Johanniter mit Menschen zu tun, die besonders unter Corona litten, etwa in Kindergärten, die der Verband betreibt, sowie im Rettungsdienst.

Impfzentrum erst kurzfristig eingerichtet

Für ein wenig Verwunderung sorgte der Andrang bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern aber doch. Die Menschen kamen am ersten Advent, obwohl das Impfzentrum erst sehr kurzfristig am Donnerstag genehmigt worden war. Erst am frühen Sonntagmorgen wurden die Verwaltungsräume so umgebaut, dass zwei Ärztinnen dort mit dem Aufziehen der Spritzen beginnen konnten. Wer seinen Beratungsbogen ausgefüllt hatte, durfte erst zum Aufklärungsgespräch und schließlich in den Behandlungsraum gehen. Als die Abläufe Fahrt aufgenommen hatten, lief das Impfen wie am Schnürchen und ohne jede Komplikation.

Vor der Impfung müssen Impfwillige einen Gesundheitsbogen ausfüllen. Quelle: Niklas Borm

Für Heun war das der Startschuss für weitere Impfaktionen an den kommenden Adventssonntagen. „Wir haben gesagt, bei großem Zuspruch wollen wir an den folgenden Sonntagen wiederkommen. Der Bedarf ist definitiv da“, bilanzierte die 50-jährige, nachdem einige Bürgerinnen und Bürger unverrichteter Dinge den Heimweg hatten antreten müssen, weil sie keine Aussicht auf eine Impfung mehr hatten. Die Zahl der vorbereiteten Impfdosen reichte einfach nicht aus.

„So entlastet man die Hausärzte. Das ist super“, lobte Carolin Meyer, die am Sonntag ebenfalls ins Rathaus gekommen war.

Von Niklas Borm