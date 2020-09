Uetze

Zeugen für eine illegale Müllentsorgung sucht jetzt die Polizei. Demnach haben Unbekannte in den vergangenen Tagen am Verbindungsweg von der Kreisstraße 130 zur Verlängerung des Schafstallwegs etwa zwei Kubikmeter Bauschutt entsorgt. Dazu gehören unter anderem mehrere graue Säcke mit hellen Wandverblendern aus Stein und mehrere Raumkonstruktionen aus grünen, imprägnierten Dachlatten. Der Müllberg war Passanten am Montag gegen 16.30 Uhr aufgefallen, sie alarmierten die Polizei.

Die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05173) 925430 in der Polizeistation Uetze zu melden.

Von Antje Bismark