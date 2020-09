Dollbergen

Im Baugebiet Südlich Birkenweg im Uetzer Ortsteil Dollbergen werden die ersten Häuser gebaut. An der Südseite zum Feld hin stehen auf zwei Grundstücken schon die Wände des Erdgeschosses, auf einem dritten wurde die Bodenplatte gegossen.

Im Baugebiet gibt es 35 Grundstücke mit einer Größe von 650 bis 1100 Quadratmetern. Die größeren Parzellen liegen im Süden am Feldrand. Auf 29 Grundstücken können Einfamilien- und Doppelhäuser, auf fünf nur Bungalows und auf einem ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Bis auf ein Bungalowgrundstück am Westrand, das wieder frei geworden ist, sind alle Parzellen vergeben. „33 Grundstücke sind bereits beurkundet“, sagt Cord Fricke, Immobilienberater der Sparkasse Hannover. Am heutigen Dienstag werde ein weiterer Kaufvertrag beim Notar unterschrieben.

Hillerser Firma baut 13 Eigentumswohnungen

Das Grundstück für das Mehrfamilienhaus hat laut Fricke die Firma Spies Massivbau aus Hillerse gekauft. Sie wird dort 13 unterschiedlich große, barrierefreie Eigentumswohnungen bauen. Das Gebäude werde fast das gleiche sein, das die Firma in Hänigsen an der Windmühlenstraße errichtet hat, erklärt Fricke. Die Vermarktung der Eigentumswohnungen laufe ebenso über die Sparkasse wie die der Grundstücke des Baugebiets am Birkenweg, die der Hannover Region Grundstücksgesellschaft gehören.

So soll das Mehrfamilienhaus – dieses steht an der Windmühlenstraße in Hänigsen – aussehen, das eine Hillerser Firma im Dollberger Neubaugebiet errichten will. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Es führt keine Durchgangsstraße durch das Neubaugebiet, dessen einzelne Bereiche von der Ackersberg-, Friedrich-Ebert-, Theodor-Heuss- und Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße zu erreichen sind. Durch diese Auffächerung des Verkehrs in die neue Siedlung sollen die Anlieger der umliegenden Straßen entlastet werden. Das war dem Dollberger Ortsrat sehr wichtig, bei dem die ersten Planungen durchgefallen waren. Dadurch hatte sich die Verabschiedung des Bebauungsplans verzögert.

Gute Lage – große Nachfrage

Das Straßennetz im Baugebiet ist so angelegt, dass es später einmal in Richtung Süden erweitert werden kann. „Eine Straße endet direkt am Feldrand“, sagt Fricke. Dort könnte ein zweiter Bauabschnitt angedockt werden. Wegen der attraktiven Lage würde es sicher viele Kaufinteressenten geben. Zum Bahnhof sind es zu Fuß nur etwa fünf Minuten. Die Regionalbahnen brauchen von Dollbergen zum Hauptbahnhof Hannover 20 Minuten und in die andere Richtung nach Wolfsburg etwa 35 Minuten. Auch die Grundschule, die neue Kita und der neue Supermarkt, der demnächst eröffnet wird, sind in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Die Nachfrage für die 35 Grundstücke sei groß, berichtet Fricke. Er habe eine lange Warteliste angelegt, die er jetzt abtelefoniere, um einem Nachrücker das Bungalowgrundstück anzubieten.

Von Anette Wulf-Dettmer