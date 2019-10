Dollbergen

Es ist ein europäisches Projekt, das am Ortsrand Dollbergens in die Höhe wächst. Die Bauarbeiter und technischen Spezialisten der fünf Firmen kommen aus Polen, Slowenien, Serbien, Ungarn und Deutschland, wie ein Blick auf die Kennzeichen der geparkten Fahrzeuge verrät. Täglich sind mehr als 50 Leute auf der Baustelle im Einsatz. Sie alle bauen das Biomassekraftwerk, das die August Koehler Gruppe aus Oberkirch für rund 40 Millionen Euro in dem Uetzer Ortsteil neben der Altölrecyclingraffinerie errichten lässt.

Die Nähe zur Raffinerie der Avista Oil AG gehört zum Konzept. Denn der Dampf, der in einem riesigen Kessel erzeugt wird, soll sowohl zur Stromerzeugung genutzt als auch an Avista geliefert werden: rund 70.000 Tonnen Dampf im Jahr. Doch zuvor treibt der Dampf die Turbine für die Stromerzeugung an. „68.000 Megawatt Strom werden wir im Jahr erzeugen“, sagt Birgit Hagebölling, technische Geschäftsführerin der Dollbergen Bioenergie GmbH (DBE), einer 100-prozentigen Tochter der Koehler-Gruppe. Mit 68 Millionen Kilowattstunden können rechnerisch 17.000 Vierpersonenhaushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Zur Galerie In nur einem Jahr soll am Dollberger Ortsrand ein Biomassekraftwerk entstehen. Ein Rundgang zur Halbzeit.

Im Kessel wird 480 Grad heißer Dampf erzeugt

Den Kessel mit einer Höhe von rund 30 Metern hat eine Spezialfirma direkt auf der Baustelle Stück für Stück zusammengeschweißt. Denn er ist viel zu groß, um ihn auf der Straße transportieren zu können. Der Kessel: Das sind unzählige schwarze Rohre dicht nebeneinander. Die hoch erhitzten Rauchgase aus der benachbarten Feuerung werden die Rohre umströmen, sodass das Wasser in ihnen zu Dampf wird. „Das funktioniert im Prinzip wie ein Tauchsieder“, erklärt Hagebölling. Der Dampf verlässt den Kessel mit 480 Grad Celcius und einem Druck von 70 bar. Der Dampf für die Raffinerie werde abgezweigt, nachdem er die Turbine angetrieben und nur noch einen Druck von elf bis 13 bar hat.

Techniker schweißen den riesigen Kessel, in dem der Dampf, der die Stromturbine antreiben wird, an Ort und Stelle zusammen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Ein Spezialkran, der bis zum 700 Tonnen bewegen kann, hat den fertigen Kessel vor einigen Tagen auf sein Fundament neben der Feuerung gehoben. Die Teile des Krans hatten mehrere Tieflader zur Dollberger Baustelle gebracht. Sie wurden an Ort und Stelle zusammengebaut und an diesem Montag wieder abgebaut und abgefahren.

Die Feuerung mit Nachbrennkammer hat eine Höhe von 32 Metern, der Kessel überragt sie sogar noch. Beide umgibt ein stabiles Stahlgerüst. Es bleibt laut Günter Fölting, kaufmännischer Geschäftsführer der DBE, stehen und wird später verkleidet. Im Anschluss an den Kessel wird ein Luftkondensator gebaut, von ihm ist bislang nur eine etwa ein Meter hohe Eisenarmierung zu sehen. In dem Kondensator wird der Dampf seine Restwärme verlieren und wieder zu Wasser. „Dieses wird in den Kreislauf des Werkes zurückgeführt“, sagt Fölting.

Prinzip des gläsernen Kamins

Neben dem Kessel ist der Kamin geplant. „Er wird als komplettes Teil geliefert“, sagt Hagebölling. Davor werde die Rauchgasreinigung installiert. „Die Emissionen des Kraftwerks werden direkt im Kamin gemessen“, erläutert die Ingenieurin. Die Messergebnisse seien nach dem Prinzip des gläsernen Kamins jederzeit vom Gewerbeaufsichtsamt einsehbar. Gebaut werden muss zudem noch das Maschinenhaus für die Turbine.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Am 30. März 2020 soll der erste Strom ins Netz eingespeist werden, erklären die Geschäftsführer. Begonnen haben die Bauarbeiten auf dem 20.000 Quadratmeter großem Areal im März diesen Jahres.

Neben dem technischen Herzstück des Kraftwerks ist das Büro-, Betriebs- und Sozialgebäude für die rund 12 Mitarbeiter im Rohbau fertig. Ein rund 40 Meter hoher Treppenturm verbindet beide. „Die Trennung ist wegen des Brandschutzes nötig“, sagt Hagebölling.

Hier entsteht das Lager für das Brennmaterial. Ein großer Teil des Gebäudes, von dem bislang nur die Eisenarmierungen für die Betonwände stehen, liegt unter der Erde. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Werk benötigt 135.000 Tonnen Brennmaterial im Jahr

Im Norden des Verwaltungsgebäudes entsteht momentan das Brennstofflager. Es wird größtenteils unter der Erde liegen. Als Brennstoff werden im Biomassekraftwerk hauptsächlich Holzhackschnitzel, zudem geschredderte Äste und zerkleinertes Industrieholz eingesetzt. „Wir brauchen im Jahr 135.000 Tonnen Brennmaterial“, erläutert Fölting. Das seien 400 Tonnen pro Tag, wenn man davon ausgeht, dass 300 Tage im Jahr angeliefert werde.

Diesen Anlieferverkehr sehen vor allem die Menschen in den umliegenden Orten mit Sorge. Betroffen sein werden Dollbergen, Katensen und Oelerse im Landkreis Peine sowie Obershagen und Hänigsen auf der Anfahrt aus Richtung Bundesstraße 3.

Der Investor aus dem Schwarzwald Die August Koehler Papierfabrik hat ihren Sitz in Oberkirch im Schwarzwald. „Papier und Energie – das ist seit jeher eine enge Verbindung“, sagt DBE-Geschäftsführer Günter Fölting. „Jede Papierfabrik hatte ihr eigenes Kraftwerk.“ Die Koehler-Unternehmensgruppe geht inzwischen einen Schritt weiter. „Wir wollen nachhaltige Energie produzieren – auch für andere Unternehmen“, sagt Fölting. Sechs Biomasse-Kraftwerke gehören der Firma schon. In Elsfleth ist vor drei Jahren eine ähnliche Anlage wie die in Dollberger entstanden. Zwei Kraftwerke stehen in Kehl, jeweils eine Anlage in Ismoor bei Emden, in Brunsbüttel und in Goch am Niederrhein. „Mit diesem Geschäftsfeld wollen wir uns ein zweites Standbein aufbauen.“ Das deutsche Unternehmen, das seit 1807 besteht, beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter an mehreren Standorten, die einen Umsatz von mehr als 800 Millionen Euro erwirtschaften. Ein Produkt der Firma kennt jeder: Kassenbelege – sie sind aus Thermopapier. In diesem Segment ist Koehler Weltmarktführer.

Lesen Sie auch

Die Menschen in den umliegenden Ortschaften sind von dem Kraftwerk weniger begeistert, befürchten sie doch durch den Anliegerverkehr eine höhere Lärmbelastung.

Bei der Grundsteinlegung für das Biomassekraftwerk löchern die Besucher die Vertreter des Bauherrn mit Fragen.

Im März 2019 haben die Bauarbeiten an der Landesstraße 387 begonnen.

Von Anette Wulf-Dettmer