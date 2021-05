Uetze

Das Naturerlebnisbad Uetze bietet auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie Schwimmkurse für Kinder an. Der erste Lehrgang startet am Dienstag, 25. Mai, um 16 und um 17 Uhr. Die nächste Kurse beginnen an den Montagen 21. Juni, 19. Juli und 16. August, jeweils ab 16 und ab 17 Uhr. Jeder Kurs umfasst 15 Übungsstunden und findet immer am selben Wochentag statt. Während der Schwimmkurse ist das Freibad vorerst für den regulären Badebetrieb geschlossen. Grund sind die strengen Corona-Auflagen.

Lesen Sie auch: Strenge Regeln: So darf in Uetzes Freibädern in der Saison 2021 gebadet werden

Der Schwimmkurs kostet pro Kind 75 Euro. Kinder mit Saisonkarte zahlen 60 Euro. Die Gebühren für den Schwimmkurs sind am ersten Kurstag bar zu bezahlen. Pro Kind kann eine Begleitperson mit ins Freibad kommen. Begleitpersonen müssen zurzeit allerdings einen zertifizierten negativen Corona-Test vorlegen, vollständig geimpft oder genesen sein. Die Kinder können für Schwimmkurse per E-Mail an freiko71@aol.com angemeldet werden – mit Namen und Geburtsdatum des Kindes und einer Handynummer der Eltern.

Von Anette Wulf-Dettmer