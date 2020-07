Hänigsen

Zweieinhalb Sekunden dauerte es vom Start in fünf Metern Höhe bis zum Platschen ins Wasser. Das Genossenschaftsbad in Hänigsen hat am Tag der Zeugnisausgabe erstmals die bereits im vergangenen Jahr angeschaffte neue Riesenrutsche aufgebaut. Das kam bei den Kindern und Jugendlichen gut an. Wer von der knallroten Attraktion eine Abwechslung brauchte, gesellte sich zu den Mitarbeitern vom Team Jugend der Gemeindeverwaltung. Die feierten mit den Kindern und Jugendlichen auf dem Freibadgelände mit verschiedenen Spielen die jährliche School's Out Party.

Nachdem die alte Rutsche in die Jahre gekommen war, ermöglichte der Förderverein des Bades den Betreibern, das baugleiche Modell neu anzuschaffen. Etwa 6000 Euro kostete die mehr als 100 Kilogramm schwere Rutsche. „Es dauert rund eine halbe Stunde, um sie vollständig aufzublasen“, berichtete Werner Wiedenroth, der als Vorstandsmitglied der badbetreibenden Genossenschaft für den Badbetrieb zuständig ist.

Rutsche steht einmal in der Woche

Am ersten Tag habe es mehr als eine Stunde gedauert, um die Konstruktion am Fünf-Meter-Brett und am Boden zu befestigen. „Beim ersten Mal ist es immer schwieriger, aber dann entwickeln wir eine Routine für die Abläufe“, sagte Wiedenroth. Im vergangenen Jahr habe er mit dem Team die alte Rutsche etwa fünfmal in der Saison aufgebaut. „Viele Kinder fragen öfter danach. Für die ist es ein Highlight“, sagte das Vorstandsmitglied. Am Abend wurde die mit Seilen befestigte Rutsche wieder abgebaut. „Wir bauen sie wohl einmal in der Woche auf“, kündigte Wiedenroth an. Wann das jeweils der Fall ist, geben die Badbetreiber auf der Internetseite des Bades bekannt.

„Es ist wichtig, Kindern besondere Ereignisse anzubieten“, sagte Daniela Kahlert, die den Jugendtreff in Hänigsen leitet und die School's Out Party mit organisiert hatte. Die besondere Herausforderung war in diesem Jahr, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Wir hatten die Auflagen vorab mit dem Freibad abgesprochen“, berichtete Kahlert. Nach der Benutzung desinfizierten die Betreuer die Spielgeräte umgehend. Kinder konnten Gesellschaftsspiele und Puzzle an aufgebauten Tischen unter Pavillons ausprobieren, im Wasser und auf dem Rasen mit einer Frisbeescheibe werfen, Tischtennis oder Fußball spielen. „Wir wollen mit den Kindern den Start in die Sommerferien feiern“, sagte Kahlert.

