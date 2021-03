Uetze

Für eine Foto-Safari hat Ulrike Müller aus Uetze jetzt einen Spaziergang mit ihren Hunden genutzt. „Ich bin oft am Schilfbruch unterwegs, aber nach den extremen Regenfällen an den vergangenen Tagen war die Stimmung besonders schön“, sagt sie. Denn nach den trockenen Monaten im vergangenen Jahr habe das Wasser in diesem Gebiet gefehlt, nun stehe die Feuchtigkeit wieder zwischen den Erlen – für Müller der sichtbare Beweis, dass der Schilfbruch seinen Namen zu Recht trägt.

„Und da musste ich einfach fotografieren“, sagt die Uetzerin, die nun auf das Blühen der Wasserlilien wartet. Vor allem im Frühling lohne sich ein Abstecher zu diesem schönen Platz, weiß sie aus Erfahrung. „Im Sommer wiederum hält man es kaum aus, weil es zu viele Mücken gibt“, sagt sie.

Von Antje Bismark