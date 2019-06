Uetze/Dollbergen

Es ist ein imposanter Anblick gewesen, als sich die Unwetterzelle am frühen Montagnachmittag Dollbergen näherte. Die dichte Wolkendecke in unterschiedlichen Grauschattierungen schien wie ein außerirdisches Raumschiff über dem Ort zu verharren. Fotograf Uwe Golhke aus Dollbergen gelang eine beeindruckte Momentaufnahme. So bedrohlich der Wolkenturm auch aussah, Schäden hat das von Starkregen begleitete Gewitter weder in Dollbergen noch in den anderen Ortschaften der Gemeinde Uetze angerichtet. „Vorsorglich haben wir die Einsatzleitstelle im Uetzer Gerätehaus mit einigen Feuerwehrleuten besetzt. Aber ausrücken mussten wir nicht“, sagt Gemeindebrandmeister Tobias Jacob auf Nachfrage.

Von Anette Wulf-Dettmer