Altmerdingsen

Der Schützenverein Altmerdingsen bietet im nächsten Jahr einen neuen Anfängerkurs für Linedance an. Am Montag, 6. Januar, 19 bis 20 Uhr, startet die Gruppe für Anfänger und Einsteiger im Country- und Modern-Linedance. Für diese Einsteigergruppe seien weder Vorkenntnisse noch ein Tanzpartner erforderlich, erklärt Tanztrainerin Gundi Degotschin. „Wer neugierig geworden ist, kommt einfach ganz unverbindlich vorbei“, so Degotschin, die für Fragen unter Telefon (05147) 978663 erreichbar ist.

Von Anette Wulf-Dettmer