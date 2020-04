Auf ein Verbot von Schützenfesten im Mai will die Volksfestgemeinschaft aus Uetze-Dedenhausen nicht warten. Sie sagt bereits jetzt ihr dreitägiges Fest ab, das für den 8. bis 10. Mai geplant war.

Corona-Krise: In Dedenhausen fällt das Schützenfest aus

