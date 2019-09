Hänigsen/Uetze

Kinder und Jugendliche können in den Herbstferien nach Herzenslust kreativ sein. Die Mitarbeiter der Kunstspirale an der Mittelstraße 2 in Hänigsen wollen mit ihnen Schmuck, Kostüme, Masken und Deko herstellen.

Am Dienstag, 8. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, können Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren Tiere aus Tannenzapfen, Blättern und Baumrinde basteln.

Am Mittwoch, 9. Oktober, entsteht von 16 bis 18 Uhr das Outfit für eine Halloweenparty: „Wir gestalten Masken aus Gips und Kostüme aus unterschiedlichen Stoffen. Jeder kann sich selbst zum Hingucker machen“, heißt es in der Ankündigung. Gedacht ist das Angebot für Sechs- bis Zwölfjährige.

Am Donnerstag, 10. Oktober, wird von 10 bis 12 Uhr Schmuck mit Herbstmotiven hergestellt, zum Beispiel ein Herbstblatt aus Leder für den Schlüsselbund, eine Spinne aus Perlen als Brosche. Dieser Kurs wendet sich an Acht- bis 15-Jährige.

Am Dienstag, 15. Oktober, werden von 10 bis 12 Uhr Taschen bedruckt. Die Motivwahl richtet sich nach dem Verwendungszweck – zum Beispiel für das Sammeln von Süßigkeiten an Halloween und am Martinstag. Vor allem an Familien richtet sich dieses Ferienangebot, bei dem Kinder ab vier Jahre mitmachen können.

Am Mittwoch, 16. Oktober, gibt es von 16 bis 18 Uhr eine weiteres Familienangebot. Es können Kürbisse geschnitzt und bemalt werden.

Die Teilnahme an den Kursen kostet jeweils 4 Euro pro Person. Anmeldungen für die Aktionen der Kunstspirale sind nur online möglich und zwar unter der Adresse www.uetze-feriencard.de/FB/Angebote/Angebotehier. Dort sind auch die Angebote des Hänigser Jugendtreffs zu finden, der für das Herbstferienprogramm mit Ausflügen unter anderem zum Oktoberfest in Hannover und ins Phaeno nach Wolfsburg verantwortlich ist.

Von Anette Wulf-Dettmer