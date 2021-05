Uetze

In der Gemeinde Uetze sind innerhalb eines Tages sieben Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag, 6. Mai, 693 nachgewiesenen Infektionen seit Pandemieausbruch. Die Inzidenz liegt bei 92,3 (Mittwoch: 72,9) und damit den vierten Tag in Folge unter 100.

Uetzes Feuerwehrleute werden geimpft

Ein weiterer Lichtblick in der Corona-Pandemie: Uetzes Feuerwehrleute können sich impfen lassen. Am Sonnabend, 8. Mai, werden 298 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus der Gemeinde zum Impfzentrum auf dem Messegelände in Laatzen fahren. „Das Impfen ist eine ganz wichtige Geschichte für uns, denn wir sind so nah dran an fremden Personen“, sagte Uetzes Gemeindebrandmeister Tobias Jacob.

In Uetzes Nachbarstadt Lehrte gibt es binnen eines Tages nur zwei Neuinfektionen, sodass der I-Wert am Donnerstag auf 131 (159,9) gesunken ist. Für Burgdorf meldet die Region fünf neue Corona-Fälle und eine Inzidenz von 111,1 (133,3). Regionsweit liegt der Wert erstmals seit vielen Wochen unter 100. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag eine Inzidenz von 99,6 für die Region Hannover. Zehn Regionskommunen liegen inzwischen unter 100, Gehrden hat den niedrigsten Wert mit 45,1.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

Für die benachbarten Landkreise, in die viele Uetzer zum Arbeiten und Einkaufen pendeln, meldet das RKI am Donnerstag folgende Inzidenzwerte: für Celle 70,9, für Gifhorn 95,2 und für Peine 133,5. Das RKI meldet für ganz Niedersachsen einen Wert von 89,9. Das ist der drittniedrigste in Deutschland. Niedersachsens Hotspots sind nach wie vor Vechta mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 206,6 und Salzgitter mit 170,7.

Von Anette Wulf-Dettmer