Uetze

Acht Neuinfektionen in 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt der Region am Donnerstag, 11. März, für die Gemeinde Uetze. Als akut infiziert gelten 50 Frauen, Männer und Kinder. Seit Pandemiebeginn ist damit bei 462 Uetzern das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden. Zwölf Menschen sind an Covid-19 gestorben. Ursache der steigenden Zahl der Corona-Fälle sind Ausbrüche im familiären Umfeld, teilt die Region auf Anfrage mit.

Durch das aktive Infektionsgeschehen – seit vergangenen Donnerstag sind 39 Menschen aus Uetze positiv getestet worden – ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 184,7 gestiegen, nach 175 am Mittwoch und 140,9 am Dienstag. 184,7 ist der höchste Wert aller 21 Regionskommunen. In Uetzes Nachbarstadt Burgdorf ist die Inzidenz am 11. März auf 161,8 gestiegen, bei 20 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In der Stadt Lehrte ist der Wert hingegen auf 93,3 gefallen.

Alle Proben werden auf Mutante untersucht

Angesichts der 39 Neuinfektionen innerhalb einer Woche in der Gemeinde stellt sich die Frage, was macht die Region Hannover, um die Infektionen einzudämmen. Laut Regionssprecher Christoph Borschel werden alle K1-Kontakte einer infizierten Personen getestet. Alle Proben würden auch auf die britische Virusvariante untersucht. „Das ist mehr, als der Bund vorschreibt“, erläutert Borschel und weist darauf hin, dass die Inzidenzwerte regionsweit in den vergangenen Wochen nicht gestiegen sind, sondern stagnieren, obwohl die „britische Mutante einen großen Anteil an der Infektionslage trägt“.

Darüber hinaus werde stichprobenartig kontrolliert, ob die Menschen die ihnen verordnete Quarantäne einhalten. Die Quarantäneanordnung wird laut Regionssprecher in der Regel am Tag des positiven Testergebnisses verschickt. Parallel dazu nehme das Gesundheitsamt vorab Kontakt zu den betroffenen Personen auf und informiere diese über das weitere Vorgehen.

Kita-Gruppen in Hänigsen weiter geschlossen

In Uetze befindet sich aktuell eine Notgruppe der Kita Schneckenhaus in Hänigsen in Quarantäne. Zudem ist weiterhin die Krippe Schneckenhäuschen im selben Ort wegen eines Corona-Falls unter den Mitarbeiterinnen geschlossen.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sah die Corona-Lage am Donnerstag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldete einen Inzidenzwert für Celle von 75,4 (Mittwoch 60,3), für Gifhorn von 44,2 (40,2) und für Peine von 148,4 (141,7). Landesweit liegt der Wert am 11. März bei 67,9 (66,7. Hochinfektionsregionen sind außer dem Landkreis Peine und der Region Hannover die Landkreise Cloppenburg, Leer, Wesermarsch, Vechta und Salzgitter; in allen anderen Landkreisen Niedersachsens liegt die Inzidenz unter 100.

Von Anette Wulf-Dettmer