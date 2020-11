Uetze

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Uetze mit Stand von Mittwoch, 18. November, 172 Menschen positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden. Das sind drei mehr als noch am Dienstag und elf mehr als am vergangenen Freitag. Infolge der Neuinfektionen steigt die 7-Tage-Inzidenz wieder, am Mittwoch liegt sie für Uetze bei 53,4. Das ist im Regionsvergleich ein geringer Wert, nur in Pattensen, Wennigsen und Barsinghausen ist die Inzidenz noch niedriger.

Spitzenreiter ist seit Tagen Uetzes Nachbarstadt Lehrte, wo der Inzidenzwert sogar über 200 gestiegen war. Zum Glück sinkt er seit Tagen und liegt am Mittwoch bei 176 aktuell Infizierten. In Burgdorf gelten am Mittwoch als akut infiziert 71 Menschen, das entspricht einer Inzidenz von 124. Damit liegt der Wert in beiden Städten über den Regionsdurchschnitt von 106,9 (Stand 18. November, 12 Uhr).

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer