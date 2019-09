Dollbergen

Auf Einladung der Uetzer Kulturinitiative K4 gastiert die Band Folk Train aus Sehnde am Freitag, 20. September, im Sportheim an der Ackersbergstraße. Das erste Mal tritt die Band, die alljährlich die Keltic Night in Rethmar organisiert, in der Gemeinde Uetze auf. Das Konzert in Dollbergen beginnt um 19.30 Uhr. Folk Train hat mehrere Facetten der Folkmusik im Repertoire. Die fünf Musiker – drei Männer und zwei Frauen – singen und spielen Irish Folk, aber auch amerikanische Folksongs. Sie spannen einen Bogen von getragenen Balladen bis hin zu traditionellen Pubsongs. Passend zur irischen Musik serviert der Wirt ab 18.30 Uhr Irish Stew. Außerdem schenkt er Guinness-Bier aus.

Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro bei der Firma Schüler in Uetze und Hänigsen sowie im Internet unter www.tickets.k4uetze.de. An der Abendkasse kosten Karten dann 14 Euro. Auswärtige Besucher sollten ihr Auto auf dem Parkplatz hinter dem Feuerwehrhaus abstellen und dem ausgeschilderten Weg über den Sportplatz zum Sportheim folgen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller